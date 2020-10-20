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https://ria.ru/20201020/zaliv-1580704389.html
Лавров назвал ситуацию в районе Персидского залива шаткой
Ситуация в районе Персидского залива по-прежнему остается шаткой, есть риски развития обстановки по непредсказуемым сценариям, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:59
2020-10-20T17:59
аль-хашд аш-шааби
сергей лавров
совет безопасности оон
ирак
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация в районе <a href="http://ria.ru/location_Persidskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Персидского залива</a> по-прежнему остается шаткой, есть риски развития обстановки по непредсказуемым сценариям, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Обеспечение спокойствия в районе Персидского залива - важная и актуальная задача для всего международного сообщества. Нездоровая обстановка в этой зоне оказывает дестабилизирующее влияние на международные отношения. Исходя из этого, считаем, что вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>", - сказал Лавров, выступая на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по видеосвязи.Российский министр отметил, что необходимо продолжать диалог о том, что в конкретном плане можно сделать, чтобы "отвести ситуацию от опасной черты и для долгосрочной стабилизации региона"."Все помнят атмосферу начала нынешнего года, тогда опасения по поводу реальной крупномасштабной войны в Заливе охватили многих, наихудшего сценария удалось избежать. Однако причин для самоуспокоения не видим - положение по-прежнему шаткое, в любой момент могут развернуться опасные и непредсказуемые сценарии", - сказал Лавров.В ночь на 3 января <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> нанес удары по американским базам в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>.
https://ria.ru/20200918/flot-1577468684.html
https://ria.ru/20200728/1575027291.html
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ирак
иран
сша
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аль-хашд аш-шааби, сергей лавров, совет безопасности оон, ирак, оон, иран, сша, в мире

Лавров назвал ситуацию в районе Персидского залива шаткой

17:59 20.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация в районе Персидского залива по-прежнему остается шаткой, есть риски развития обстановки по непредсказуемым сценариям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обеспечение спокойствия в районе Персидского залива - важная и актуальная задача для всего международного сообщества. Нездоровая обстановка в этой зоне оказывает дестабилизирующее влияние на международные отношения. Исходя из этого, считаем, что вопрос должен находиться в фокусе постоянного внимания Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по видеосвязи.
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Российский министр отметил, что необходимо продолжать диалог о том, что в конкретном плане можно сделать, чтобы "отвести ситуацию от опасной черты и для долгосрочной стабилизации региона".
"Все помнят атмосферу начала нынешнего года, тогда опасения по поводу реальной крупномасштабной войны в Заливе охватили многих, наихудшего сценария удалось избежать. Однако причин для самоуспокоения не видим - положение по-прежнему шаткое, в любой момент могут развернуться опасные и непредсказуемые сценарии", - сказал Лавров.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
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Аль-Хашд аш-ШаабиСергей ЛавровСовет Безопасности ООНИракООНИранСШАВ мире
 
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