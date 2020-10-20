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Правительство отклонило внесенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок в Семейный кодекс, подготовленные сенаторами во главе с Еленой Мизулиной,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:35
2020-10-20T12:38
россия
елена мизулина
совет федерации рф
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок в Семейный кодекс, подготовленные сенаторами во главе с Еленой Мизулиной, где предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей и семьи и ввести запрет для пар, вменивших пол, усыновлять детей, проекты отзывов есть в распоряжении РИА Новости.Сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть предложение, что принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.Также эксперты кабмина отмечают, что вводимые законопроектами понятия носят неопределенный характер."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорился в проектах отзыва на каждый проект из пакета сенаторов.Ранее стало известно, что СПЧ не поддержал предлагаемые поправки. В свою очередь, сенатор Елена Мизулина сообщила о получении 55 положительных отзывов на внесённый ей законопроект о поправках в семейный кодекс, их направили 44 региона РФ.В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Мизулина напомнила, что 14 июля 2020 года В ГД были внесены три законопроекта, регулирующие семейную сферу. Один - основной, о внесении изменений в семейный кодекс в целях укрепления института семьи. Второй - о внесении изменений ещё в 9 федеральных законов в связи с принятием поправок. Они находятся на рассмотрении комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ещё один законопроект о внесении изменений в статью 31 гражданского кодекса находится в комитете по законодательству и государственному строительству ГД.Она уточнила, что не поддержали основной законопроект три региона: <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">республика Татарстан</a>.Мизулина заявила, что ее удивил отрицательный отзыв правительства и СПЧ на внесённые ею поправки в Семейный кодекс РФ.По оценке Мизулиной, СПЧ в своем отзыве ошибочно утверждает, что поправки выводят семью из сферы частного права. Она отметила, что Семейный кодекс в своей актуальной редакции как раз выводит семью из сферы частного права, поскольку "разрешил вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка".
https://ria.ru/20200805/1575366128.html
https://ria.ru/20191102/1560497244.html
В июле Елена Мизулина с коллегами внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда. Кроме того, поправки запрещают трансгендерным людям менять пол в документах и вступать в брак.
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россия, елена мизулина, совет федерации рф, правительство рф, общество

Правительство отклонило внесенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс

09:35 20.10.2020 (обновлено: 12:38 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"
Елена Мизулина во время заседания на тему: Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок в Семейный кодекс, подготовленные сенаторами во главе с Еленой Мизулиной, где предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей и семьи и ввести запрет для пар, вменивших пол, усыновлять детей, проекты отзывов есть в распоряжении РИА Новости.
Сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть предложение, что принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
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Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.
"В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей, при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста", - отмечают в кабмине.
Также эксперты кабмина отмечают, что вводимые законопроектами понятия носят неопределенный характер.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорился в проектах отзыва на каждый проект из пакета сенаторов.
Ранее стало известно, что СПЧ не поддержал предлагаемые поправки.
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В свою очередь, сенатор Елена Мизулина сообщила о получении 55 положительных отзывов на внесённый ей законопроект о поправках в семейный кодекс, их направили 44 региона РФ.
В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Мизулина напомнила, что 14 июля 2020 года В ГД были внесены три законопроекта, регулирующие семейную сферу. Один - основной, о внесении изменений в семейный кодекс в целях укрепления института семьи. Второй - о внесении изменений ещё в 9 федеральных законов в связи с принятием поправок. Они находятся на рассмотрении комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ещё один законопроект о внесении изменений в статью 31 гражданского кодекса находится в комитете по законодательству и государственному строительству ГД.
"Эти законопроекты были направлены для получения отзывов, замечаний и предложений в субъекты РФ. И сегодня мы получили эти отзывы от регионов. Мы получили 67 отзывов из 51 субъекта РФ. 43 от исполнительных органов власти, 24 от законодательных органов власти. 57 отзывов из 44 субъектов РФ поддерживают законопроект", - сказала Мизулина.
Она уточнила, что не поддержали основной законопроект три региона: Смоленская область, Краснодарский край, республика Татарстан.
Мизулина заявила, что ее удивил отрицательный отзыв правительства и СПЧ на внесённые ею поправки в Семейный кодекс РФ.
"Поступила информация, что Совет по правам человека дает отрицательное заключение на пакет законопроектов. Меня это очень удивило", - сказала Мизулина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По оценке Мизулиной, СПЧ в своем отзыве ошибочно утверждает, что поправки выводят семью из сферы частного права. Она отметила, что Семейный кодекс в своей актуальной редакции как раз выводит семью из сферы частного права, поскольку "разрешил вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка".
 
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РоссияЕлена МизулинаСовет Федерации РФПравительство РФОбщество
 
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