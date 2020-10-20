https://ria.ru/20201020/zakonotvorchestvo-1580588799.html

Правительство отклонило внесенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок в Семейный кодекс, подготовленные сенаторами во главе с Еленой Мизулиной,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:35

2020-10-20T09:35

2020-10-20T12:38

россия

елена мизулина

совет федерации рф

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок в Семейный кодекс, подготовленные сенаторами во главе с Еленой Мизулиной, где предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей и семьи и ввести запрет для пар, вменивших пол, усыновлять детей, проекты отзывов есть в распоряжении РИА Новости.Сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму пакет законопроектов под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", в одном из которых есть предложение, что принудительно разлучать ребенка с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.Кроме того, один из проектов запрещает в России браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол. Также документ запрещает усыновление детей такими парами.Также эксперты кабмина отмечают, что вводимые законопроектами понятия носят неопределенный характер."Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорился в проектах отзыва на каждый проект из пакета сенаторов.Ранее стало известно, что СПЧ не поддержал предлагаемые поправки. В свою очередь, сенатор Елена Мизулина сообщила о получении 55 положительных отзывов на внесённый ей законопроект о поправках в семейный кодекс, их направили 44 региона РФ.В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Мизулина напомнила, что 14 июля 2020 года В ГД были внесены три законопроекта, регулирующие семейную сферу. Один - основной, о внесении изменений в семейный кодекс в целях укрепления института семьи. Второй - о внесении изменений ещё в 9 федеральных законов в связи с принятием поправок. Они находятся на рассмотрении комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Ещё один законопроект о внесении изменений в статью 31 гражданского кодекса находится в комитете по законодательству и государственному строительству ГД.Она уточнила, что не поддержали основной законопроект три региона: <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">республика Татарстан</a>.Мизулина заявила, что ее удивил отрицательный отзыв правительства и СПЧ на внесённые ею поправки в Семейный кодекс РФ.По оценке Мизулиной, СПЧ в своем отзыве ошибочно утверждает, что поправки выводят семью из сферы частного права. Она отметила, что Семейный кодекс в своей актуальной редакции как раз выводит семью из сферы частного права, поскольку "разрешил вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка".

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https://ria.ru/20191102/1560497244.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле В июле Елена Мизулина с коллегами внесла в Госдуму пакет законопроектов, которые запрещают органам опеки изымать детей из семьи без решения суда. Кроме того, поправки запрещают трансгендерным людям менять пол в документах и вступать в брак. 38

Алексей Смирнов Оживилась разноцветность 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена мизулина, совет федерации рф, правительство рф, общество