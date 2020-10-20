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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201020/yamal-1580631547.html
Лучшие ученики и педагоги детских школ искусств на Ямале получат гранты
Лучшие учащиеся и преподаватели детских школ искусств получат гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:19
2020-10-20T13:19
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Лучшие учащиеся и преподаватели детских школ искусств получат гранты губернатора <a href="https://ria.ru/yanao/" target="_blank">Ямало-Ненецкого автономного округа</a> (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона."Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям и за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам школ искусств. Размер гранта юным талантам составляет 100 тысяч рублей, педагогам – 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Все лауреаты из числа учеников являются победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей в сфере культуры. Педагогические работники, удостоенные премии, добились высоких профессиональных и творческих результатов, внесли значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства автономного округа.В 2020 году лауреатами премии стали Ярослав Уваров из <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a>, Дарья Герчогло и Устим Кривулько из <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьска</a>, Софья Воловиченко из поселка Пурпе и Мария Жоган из поселка Уренгой <a href="http://ria.ru/location_Purovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Пуровского района</a>, отмечает пресс-служба.Лауреатами премии за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам в этом году стали Татьяна Кобзаренко, преподаватель ДШИ имени П.И. Чайковского и Ирина Самарина, преподаватель ДМШ №2 имени В.А. Коха из Ноябрьска, Светлана Свириденко, преподаватель Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова, Евгения Кутина, преподаватель ДШИ имени И.О. Дунаевского из <a href="http://ria.ru/location_Tarko_Sale/" target="_blank" data-auto="true">Тарко-Сале</a>, Александр Мамчур, преподаватель Детской музыкальной школы из Муравленко, Гузель Сибагатуллина, преподаватель ДШИ № 2 и Алина Изергина, заместитель директора ДШИ имени С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.В номинации "За выдающийся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства" была отмечена Татьяна Янушевичене, преподаватель ДШИ поселка Харп из <a href="http://ria.ru/location_Priuralskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приуральского района</a>.На сегодняшний день в округе работают 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых обучаются 13 050 детей, уточняют власти.
https://ria.ru/20201016/yamal-1580197625.html
https://ria.ru/20200920/yamal-1577517355.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

Лучшие ученики и педагоги детских школ искусств на Ямале получат гранты

13:19 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Лучшие учащиеся и преподаватели детских школ искусств получат гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям и за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам школ искусств. Размер гранта юным талантам составляет 100 тысяч рублей, педагогам – 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 19:57Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
Все лауреаты из числа учеников являются победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей в сфере культуры. Педагогические работники, удостоенные премии, добились высоких профессиональных и творческих результатов, внесли значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства автономного округа.
В 2020 году лауреатами премии стали Ярослав Уваров из Нового Уренгоя, Дарья Герчогло и Устим Кривулько из Ноябрьска, Софья Воловиченко из поселка Пурпе и Мария Жоган из поселка Уренгой Пуровского района, отмечает пресс-служба.
Лауреатами премии за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам в этом году стали Татьяна Кобзаренко, преподаватель ДШИ имени П.И. Чайковского и Ирина Самарина, преподаватель ДМШ №2 имени В.А. Коха из Ноябрьска, Светлана Свириденко, преподаватель Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова, Евгения Кутина, преподаватель ДШИ имени И.О. Дунаевского из Тарко-Сале, Александр Мамчур, преподаватель Детской музыкальной школы из Муравленко, Гузель Сибагатуллина, преподаватель ДШИ № 2 и Алина Изергина, заместитель директора ДШИ имени С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.
Салехард - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 18:27Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал включили в график проведения Арктических зимних игр на 2026 год
В номинации "За выдающийся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства" была отмечена Татьяна Янушевичене, преподаватель ДШИ поселка Харп из Приуральского района.
На сегодняшний день в округе работают 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых обучаются 13 050 детей, уточняют власти.
 
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
 
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