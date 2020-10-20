Лучшие ученики и педагоги детских школ искусств на Ямале получат гранты
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Лучшие учащиеся и преподаватели детских школ искусств получат гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям и за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам школ искусств. Размер гранта юным талантам составляет 100 тысяч рублей, педагогам – 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Все лауреаты из числа учеников являются победителями и призерами международных, всероссийских и окружных конкурсов и фестивалей в сфере культуры. Педагогические работники, удостоенные премии, добились высоких профессиональных и творческих результатов, внесли значительный вклад в развитие системы образования в сфере культуры и искусства автономного округа.
В 2020 году лауреатами премии стали Ярослав Уваров из Нового Уренгоя, Дарья Герчогло и Устим Кривулько из Ноябрьска, Софья Воловиченко из поселка Пурпе и Мария Жоган из поселка Уренгой Пуровского района, отмечает пресс-служба.
Лауреатами премии за высокие профессиональные достижения лучшим педагогическим работникам в этом году стали Татьяна Кобзаренко, преподаватель ДШИ имени П.И. Чайковского и Ирина Самарина, преподаватель ДМШ №2 имени В.А. Коха из Ноябрьска, Светлана Свириденко, преподаватель Губкинской детской школы искусств имени Г.В. Свиридова, Евгения Кутина, преподаватель ДШИ имени И.О. Дунаевского из Тарко-Сале, Александр Мамчур, преподаватель Детской музыкальной школы из Муравленко, Гузель Сибагатуллина, преподаватель ДШИ № 2 и Алина Изергина, заместитель директора ДШИ имени С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.
В номинации "За выдающийся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства" была отмечена Татьяна Янушевичене, преподаватель ДШИ поселка Харп из Приуральского района.
На сегодняшний день в округе работают 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых обучаются 13 050 детей, уточняют власти.