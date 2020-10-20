https://ria.ru/20201020/whatsapp-1580663362.html
В WhatsApp для компьютеров появится давно ожидаемая функция
В веб-версии популярного мессенджера WhatsApp появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщает инсайдерский ресурс WABetaInfo. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:14
2020-10-20T15:14
2020-10-20T15:14
риа наука
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>В веб-версии популярного мессенджера <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появится возможность совершать аудио- и видеозвонки. Об этом <a href="https://wabetainfo.com/whatsapp-web-2-2043-7-whats-new/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> инсайдерский ресурс WABetaInfo.Функция уже вошла в стадию бета-тестирования, но пока не доступна простым пользователям. Сетевые информаторы отмечают, что во время поступления звонка на дисплее компьютера появляется всплывающее окно. В нем предусмотрена возможность ответить или отклонить вызов.По данным WABetaInfo, разработчики WhatsApp готовят к запуску функции групповых голосовых и видеозвонков для веб-версии программы. О том, когда новый функционал доберется до пользователей, не сообщается.
https://ria.ru/20201017/podderzhka-1580230525.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии