https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580648751.html

Саратовским экс-чиновникам грозит суд из-за взяток деньгами и "Лексусом"

Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Саратова вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:23

2020-10-20T14:23

2020-10-20T22:29

lexus

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>САРАТОВ, 20 окт — РИА Новости.</strong> Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a> вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении крупных взяток от бизнесменов наличными и автомобилем <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a>, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был арестован экс-начальник отдела муниципального земельного контроля комитета по имуществу мэрии Саратова Андрей Краснов. Следователи предъявили ему обвинение в получении в 2015-2016 годах крупных взяток за выдачу документации для строительства многоквартирных домов на муниципальной земле в Заводском районе Саратова. Следствие считает, что Краснов действовал в сговоре с экс-председателем комитета по управлению имуществом Еленой Салеевой, которую в феврале 2019 года в рамках этого дела поместили под домашний арест.По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год председатель комитета по управлению имуществом Саратова с подчиненным получили от двух предпринимателей взятку на общую сумму 17 миллионов рублей, как наличными, так и автомобилем Lexus, за право аренды на муниципальный участок в Заводском районе города и помощь в смене вида разрешенного использования на цели, связанные со строительством многоквартирного жилого дома. Кроме того, как считают следователи, эти чиновники, помогая в оформлении документации на землю в обход торгов, превысили должностные полномочия.Обоим предъявили обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html

https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html

4

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lexus, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия