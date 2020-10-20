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https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580648751.html
Саратовским экс-чиновникам грозит суд из-за взяток деньгами и "Лексусом"
Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Саратова вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:23
2020-10-20T22:29
lexus
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 20 окт — РИА Новости.</strong> Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a> вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении крупных взяток от бизнесменов наличными и автомобилем <a href="http://ria.ru/organization_Lexus_Division/" target="_blank" data-auto="true">Lexus</a>, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был арестован экс-начальник отдела муниципального земельного контроля комитета по имуществу мэрии Саратова Андрей Краснов. Следователи предъявили ему обвинение в получении в 2015-2016 годах крупных взяток за выдачу документации для строительства многоквартирных домов на муниципальной земле в Заводском районе Саратова. Следствие считает, что Краснов действовал в сговоре с экс-председателем комитета по управлению имуществом Еленой Салеевой, которую в феврале 2019 года в рамках этого дела поместили под домашний арест.По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год председатель комитета по управлению имуществом Саратова с подчиненным получили от двух предпринимателей взятку на общую сумму 17 миллионов рублей, как наличными, так и автомобилем Lexus, за право аренды на муниципальный участок в Заводском районе города и помощь в смене вида разрешенного использования на цели, связанные со строительством многоквартирного жилого дома. Кроме того, как считают следователи, эти чиновники, помогая в оформлении документации на землю в обход торгов, превысили должностные полномочия.Обоим предъявили обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html
https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html
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саратов
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lexus, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Саратовским экс-чиновникам грозит суд из-за взяток деньгами и "Лексусом"

14:23 20.10.2020 (обновлено: 22:29 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 20 окт — РИА Новости. Бывший председатель комитета по управлению имуществом администрации Саратова вместе с подчиненным предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий и получении крупных взяток от бизнесменов наличными и автомобилем Lexus, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года был арестован экс-начальник отдела муниципального земельного контроля комитета по имуществу мэрии Саратова Андрей Краснов. Следователи предъявили ему обвинение в получении в 2015-2016 годах крупных взяток за выдачу документации для строительства многоквартирных домов на муниципальной земле в Заводском районе Саратова. Следствие считает, что Краснов действовал в сговоре с экс-председателем комитета по управлению имуществом Еленой Салеевой, которую в феврале 2019 года в рамках этого дела поместили под домашний арест.
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"Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, следственным органом собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение ими инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2013 по 2016 год председатель комитета по управлению имуществом Саратова с подчиненным получили от двух предпринимателей взятку на общую сумму 17 миллионов рублей, как наличными, так и автомобилем Lexus, за право аренды на муниципальный участок в Заводском районе города и помощь в смене вида разрешенного использования на цели, связанные со строительством многоквартирного жилого дома. Кроме того, как считают следователи, эти чиновники, помогая в оформлении документации на землю в обход торгов, превысили должностные полномочия.
Обоим предъявили обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и "Превышение должностных полномочий". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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LexusСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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