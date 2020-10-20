https://ria.ru/20201020/vstrecha-1580732442.html

Рапота: очередная встреча на уровне Союзного государства будет в декабре

Следующее заседание группы высокого уровня Союзного государства планируется провести в середине декабря, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий... РИА Новости, 20.10.2020

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союзное государство

григорий рапота

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Следующее заседание группы высокого уровня Союзного государства планируется провести в середине декабря, заявил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."У нас есть там по программам некоторые коррективы, которые надо вносить, некоторые программы надо пополнить финансово, поскольку не хватает денег. Мы тоже это в ближайшее время должны решить. Именно в силу этого обстоятельства мы договорились где-то в середине декабря провести следующее заседание группы высокого уровня" - сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров союзного государства.Договор о создании Союзного государства России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> был подписан 8 декабря 1999 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

https://ria.ru/20200929/rapota-1577964787.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

григорий рапота, белоруссия