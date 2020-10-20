Онлайн-конференция о применении VR/AR технологий в образовании
15:22 20.10.2020 (обновлено: 20:36 20.10.2020)
22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут представлены первые результаты программы апробации образовательного программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности. Исследование было проведено Центром Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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На мероприятии будет рассказано о подготовительном этапе, в ходе которого было проведено анкетирование более 20 тысяч педагогов и руководителей образовательных организаций среднего образования со всей страны. Собранный материал позволил получить данные не только об уровне оснащенности школ VR/AR-оборудованием, но и об отношении педагогов к новым технологиям.
Сколько школ готово принять участие в дальнейшей апробации программы? Какие компании готовы бесплатно предоставить программное обеспечение на период программы? Насколько существующие VR/AR-технологии применимы в учебном процессе?
Программа всероссийской апробации направлена на решение задач, закрепленных в национальных проектах "Образование" и "Цифровая экономика" и федеральных проектах, входящих в их состав, а также в государственной программе "Развитие образования".
Участники:
- проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- руководитель Центра качества образования г. Москвы Иван ЯЩЕНКО;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
На мероприятии будет рассказано о подготовительном этапе, в ходе которого было проведено анкетирование более 20 тысяч педагогов и руководителей образовательных организаций среднего образования со всей страны. Собранный материал позволил получить данные не только об уровне оснащенности школ VR/AR-оборудованием, но и об отношении педагогов к новым технологиям.
Сколько школ готово принять участие в дальнейшей апробации программы? Какие компании готовы бесплатно предоставить программное обеспечение на период программы? Насколько существующие VR/AR-технологии применимы в учебном процессе?
Программа всероссийской апробации направлена на решение задач, закрепленных в национальных проектах "Образование" и "Цифровая экономика" и федеральных проектах, входящих в их состав, а также в государственной программе "Развитие образования".
Участники:
- проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- руководитель Центра качества образования г. Москвы Иван ЯЩЕНКО;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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