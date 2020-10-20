https://ria.ru/20201020/vrar-tekhnologii-1580665699.html

Онлайн-конференция о применении VR/AR технологий в образовании

2020-10-20T15:22

2020-10-20T15:22

2020-10-20T20:36

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1580665699.jpg?1603215410

<strong>22 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут представлены первые результаты программы апробации образовательного программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности. Исследование было проведено Центром Национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.</strong><br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952946343.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>На мероприятии будет рассказано о подготовительном этапе, в ходе которого было проведено анкетирование более 20 тысяч педагогов и руководителей образовательных организаций среднего образования со всей страны. Собранный материал позволил получить данные не только об уровне оснащенности школ VR/AR-оборудованием, но и об отношении педагогов к новым технологиям. <br>Сколько школ готово принять участие в дальнейшей апробации программы? Какие компании готовы бесплатно предоставить программное обеспечение на период программы? Насколько существующие VR/AR-технологии применимы в учебном процессе? <br>Программа всероссийской апробации направлена на решение задач, закрепленных в национальных проектах "Образование" и "Цифровая экономика" и федеральных проектах, входящих в их состав, а также в государственной программе "Развитие образования". <br><br><strong>Участники: </strong><br>- проректор по развитию Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий ЗЕМЦОВ;<br>- руководитель Центра качества образования г. Москвы Иван ЯЩЕНКО;<br>- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы