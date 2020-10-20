https://ria.ru/20201020/vostok-1580585918.html

"Зачастую просто саботаж": итоги поездки генпрокурора на Дальний Восток

Генеральный прокурор РФ впервые за 20 лет посетил регионы Дальнего Востока: Игорь Краснов на протяжении трех дней встречался с местными жителями и бизнесменами... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:20

2020-10-20T09:20

2020-10-20T09:59

дальневосточный гектар

игорь краснов

итуруп

сахалин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор РФ впервые за 20 лет посетил регионы <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>: <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> на протяжении трех дней встречался с местными жителями и бизнесменами в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a>, <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a>, а также на <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островах</a> и разговаривал с ними об их проблемах.На прием к нему пришли десятки человек. По итогам визита Краснов дал поручения, которые скажутся не только на дальневосточниках, но на других жителях России. А на Дальний Восток в ближайшее время приедут другие представители <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ: по мнению Краснова, это необходимая мера, так как нарушения законодательства в этом регионе носят системный, а не единичный характер.СУП НАЛИЛИ, А ЛОЖКИ НЕ ДАЛИПервая точка - Петропавловск-Камчатский. Первая беседа – с 93-летним ветераном Иваном Егоровичем из <a href="http://ria.ru/location_Elizovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Елизовского района</a>, который пришел с дочерью. Разговор продлится почти полтора часа. Проблема, казалось бы, обыденная: он не может вовремя получать компенсации за оплату коммунальных услуг. А все потому, что часть средств выделяется из федерального бюджета, а часть – из регионального. Одни деньги должны приносить почтальоны, оставшуюся часть перечисляют к пенсии.К тому же в районе не хватает почтальонов. И собственные деньги ему возвращают с задержкой."Дали мне чашку, налили суп, а ложки не дали. А почему?" – вздыхает ветеран, перебирая на столе многочисленные заявления, написанные в различные инстанции.После слов Ивана Егоровича про то, что ему отказывают в госпитале, а вместо этого предлагают гериатрическую клинику - "а эта больница для тех, кто уже в могилу сходит", Генпрокурор поручил провести комплексную проверку системы здравоохранения и соцзащиты в районе. "Если к ветерану такое отношение, то какое отношение тут к остальным?.. Это издевательство", - сказал он.Позже он примет более кардинальное решение. "Через 10 дней соберите мне аналитику по стране – как у нас к ветеранам относятся. Нужно проверить по России, проверить чиновников, как они работают с жалобами ветеранов. Самое главное, надо рассмотреть вопрос о наказании тех, кто не реагирует на обращения ветеранов", – сказал он.ДЕСЯТКИ ЖАЛОБ, ДЕСЯТКИ ПОРУЧЕНИЙИз Елизовского района в этот день много жалобщиков. Дом пенсионерки Евгении Семеновны был признан аварийным почти 10 лет назад, но она до сих пор живет в "развалине". Анна Викторовна после пожара в 1994 году до сих пор стоит в очереди на получение муниципальной квартиры. Уже выросли ее дети, а она продолжает жить в бараке, предоставленном в качестве временного жилья.Такая же ситуация и в Южно-Сахалинске. Люди едут из самых отдаленных районов. Говорят о проблемах в домах, где протекают стены после дождя, люди поднимают вопросы о переселении из аварийного фонда, в итоге не получая ни денег, ни жилья. Приходят дольщики, родители детей-инвалидов, больные, которые не могут получить инвалидных колясок и - элементарно – костылей, пострадавшие от действий мошенников, лишившиеся денег и жилья.За два дня выдано несколько десятков поручений. Проверки назначены не только в органах местного самоуправления, но и в полиции, не принявшей мер для защиты граждан. Более того, Краснов поручает проверить и прокурорских работников, не защитивших права граждан.Проблемы есть и у бизнеса. Одна из основных – невыполнение муниципальных контрактов. Не может выбить деньги от местных властей предприятие, поставляющее питание для школьников. Предприниматель не получает положенные субсидии и льготы. Проводятся проверки, на которые на время пандемии наложен мораторий, и по некоторым из них выписаны штрафы. Краснов поручает проверить действия местного отделения инспекции экологического надзора в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> и выяснить причины проверок со стороны управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>."КУДА ДЕНЬГИ-ТО ИДУТ?"Еще один итог разговора с людьми – поручение проверить, как выполняется программа "<a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_gektar/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточный гектар</a>", в том числе выяснить, насколько своевременно выделяются средства."Это серьезная проблема, когда участки предоставляются без создания необходимой инфраструктуры по "Дальневосточному гектару". Вы (главное управление Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства) проверьте и мне доложите в двухнедельный срок, как выполняется госпрограмма и что у нас делают чиновники. И куда деньги-то идут – деньги, которые выделяются на эту госпрограмму. Эта программа очень важная, и ее нельзя дискредитировать подобными нарушениями", – сказал Краснов.По его словам, проверка пройдет на региональном и федеральном уровнях. В частности, он поручил сотрудникам Генпрокуратуры РФ отдельно выехать на Дальний Восток."ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ"По итогам посещения <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашира</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итурупа</a> Краснов дал два важных поручения. Первое – проверить качество связи и запросить Минкомсвязи РФ, почему случаются перебои, притом что безлимитный тариф стоит около 1,3 тысячи рублей в месяц. Второе – проконтролировать цены на продукты и товары первой необходимости.Особо эмоциональной получается беседа с местной жительницей Надеждой Викторовной. У нее снесли полкрыши в рамках муниципального ремонта, хотя ее часть дома у нее в собственности, которую она раньше за собственные деньги отремонтировала. Ремонтники устранять проблему не стали, в итоге ей с мужем и свекровью в декабре пришлось лезть на крышу и самим заделывать дыру…"Это что за безобразие! Вызывайте мэра сюда! Сколько времени это займет?" – спрашивает Краснов.Уже через пару минут глава администрации стоит в кабинете местной прокуратуры.Уже покидая Дальний Восток, Краснов резюмирует: "Таких фактов не должно быть. Изначально. И это не проблема <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> или Камчатки… Зачастую налицо саботаж законодательства со стороны местных чиновников".

https://ria.ru/20200909/korruptsiya-1576998901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kurily-1580066389.html

https://ria.ru/20201020/chinovnik-1580582907.html

https://realty.ria.ru/20200213/1564655851.html

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html

итуруп

сахалин

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Генпрокурор РФ во время посещения регионов Дальнего Востока Впервые за 20 лет Генпрокурор РФ посетил регионы Дальнего Востока. Игорь Краснов три дня подряд встречался и слушал жалобы местных жителей и бизнесменов в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, а также на Курильских островах. На прием к нему пришли десятки человек. По итогам визита Краснов дал поручения, которые скажутся не только на дальневосточниках, но и многих других жителях России. А на Дальний Восток в ближайшее время приедут другие представители Генпрокуратуры РФ – по мнению Краснова, это необходимая мера: нарушения законодательства в этом регионе носят системный, а не единичный характер. 2020-10-20T09:20 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный гектар, игорь краснов, итуруп, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, камчатский край, общество