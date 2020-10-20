https://ria.ru/20201020/vodonaeva-1580662805.html
"Облезлые": Водонаева резко высказалась о внешности российских актеров
Телеведущая и блогер Алена Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором раскритиковала российских актеров и актрис. Водонаева пришла к выводу, что... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:12
2020-10-20T15:12
2020-10-20T17:36
шоубиз
алена водонаева
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущая и блогер <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> опубликовала в Instagram пост, в котором раскритиковала российских актеров и актрис. Водонаева пришла к выводу, что красивых лиц в отечественном кино практически нет. "Новые "модные" лица - это здорово, интересно, необычно и вызывает симпатию. Но меня воротит от лицемерия, когда читаю что-то про космическую красоту там, где ее нет… Талант — есть. Но мы же про красоту. Красивых актрис в нашей стране по пальцам одной руки пересчитать можно", — написала Водонаева.Еще резче блогер прошлась по российским актерам:"Про мужчин вообще молчу. Ни одного современного секс-символа в кино. Либо облезлые, либо с лишним весом. Ноль", — заключила Водонаева. Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Одни согласились с телеведущей, другие обвинили ее в том, что она мыслит стереотипами. Алена Водонаева прославилась благодаря участию в телепроекте “Дом 2”. Ранее она назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, <a href="https://ria.ru/20200914/vodonaeva-1577215953.html" target="_blank">"собаками бездомными"</a>.
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https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575121340.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева