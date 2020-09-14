https://ria.ru/20200914/vodonaeva-1577215953.html
Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"
Телеведущая Алена Водонаева назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:17
2020-09-14T15:17
2020-09-14T15:26
алена водонаева
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в <a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Одна из подписчиц спросила модель, нормально ли не хотеть пускать в свою квартиру "потенциального молодого человека".Сейчас соответствующая запись недоступна.
https://ria.ru/20200121/1563672721.html
Ярослав Погодин
А нужна ли такая невеста которая советуется с Водонаевой? ))
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Ольга Занкова
ну все логично.. таким только "папики" нужны - чтоб полное содержание предоставил)) Они же особо ценные особи -им только лучшее)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена водонаева, шоу-бизнес, общество