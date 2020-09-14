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https://ria.ru/20200914/vodonaeva-1577215953.html
Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"
Телеведущая Алена Водонаева назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T15:17
2020-09-14T15:26
алена водонаева
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в <a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Одна из подписчиц спросила модель, нормально ли не хотеть пускать в свою квартиру "потенциального молодого человека".Сейчас соответствующая запись недоступна.
https://ria.ru/20200121/1563672721.html
А нужна ли такая невеста которая советуется с Водонаевой? ))
217
ну все логично.. таким только "папики" нужны - чтоб полное содержание предоставил)) Они же особо ценные особи -им только лучшее)
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
алена водонаева, шоу-бизнес, общество

Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"

15:17 14.09.2020 (обновлено: 15:26 14.09.2020)
5098
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в Instagram.
Одна из подписчиц спросила модель, нормально ли не хотеть пускать в свою квартиру "потенциального молодого человека".

"Не пускайте! Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут", — цитирует ответ Водонаевой РЕН ТВ.

Сейчас соответствующая запись недоступна.
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648852106610
Обсудить 122
Алена ВодонаеваШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
А нужна ли такая невеста которая советуется с Водонаевой? ))
14 сентября, 15:25
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
188220205
ну все логично.. таким только "папики" нужны - чтоб полное содержание предоставил)) Они же особо ценные особи -им только лучшее)
14 сентября, 15:18
О Ольга Занкова
130360015
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