https://ria.ru/20200914/vodonaeva-1577215953.html

Водонаева назвала мужчин без собственного жилья "бездомными собаками"

Телеведущая Алена Водонаева назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T15:17

2020-09-14T15:17

2020-09-14T15:26

алена водонаева

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_alena-vodonaeva/" target="_blank" data-auto="true">Алена Водонаева</a> назвала мужчин, не имеющих собственного жилья, "собаками бездомными". Об этом она заявила во время общения со своими поклонниками в <a href="https://www.instagram.com/alenavodonaeva/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Одна из подписчиц спросила модель, нормально ли не хотеть пускать в свою квартиру "потенциального молодого человека".Сейчас соответствующая запись недоступна.

https://ria.ru/20200121/1563672721.html

Ярослав Погодин А нужна ли такая невеста которая советуется с Водонаевой? )) 217

Ольга Занкова ну все логично.. таким только "папики" нужны - чтоб полное содержание предоставил)) Они же особо ценные особи -им только лучшее) 172

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена водонаева, шоу-бизнес, общество