https://ria.ru/20201020/voda-1580599767.html
На Ямале бизнесмен "испортил" водоснабжение жителей Нового Уренгоя
Несколько сотен жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:53
2020-10-20T10:53
2020-10-20T10:53
новый уренгой
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Несколько сотен жителей <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a> (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного предпринимателя, сообщил глава города Андрей Воронов.Руководитель муниципалитета в своем <a href="https://teleg.run/VORONOV89" target="_blank">Telegram-канале</a> отметил, что получил множество жалоб на качество воды от жителей ряда домов в микрорайоне Строителей. Публикацию он проиллюстрировал соответствующими фотографиями, сделанными жильцами.По его словам, всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчет за жилищно-коммунальные услуги."Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. "Уренгойгорводоканал" продолжает промывку труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой", - уточнил Воронов.Глава города добавил, что в отношении бизнесмена, владеющего магазином, составлен протокол, предприниматель заплатит за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды нескольким сотням жителей.
https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый уренгой, происшествия