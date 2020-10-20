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На Ямале бизнесмен "испортил" водоснабжение жителей Нового Уренгоя
Несколько сотен жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:53
2020-10-20T10:53
новый уренгой
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Несколько сотен жителей <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a> (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного предпринимателя, сообщил глава города Андрей Воронов.Руководитель муниципалитета в своем <a href="https://teleg.run/VORONOV89" target="_blank">Telegram-канале</a> отметил, что получил множество жалоб на качество воды от жителей ряда домов в микрорайоне Строителей. Публикацию он проиллюстрировал соответствующими фотографиями, сделанными жильцами.По его словам, всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчет за жилищно-коммунальные услуги."Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. "Уренгойгорводоканал" продолжает промывку труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой", - уточнил Воронов.Глава города добавил, что в отношении бизнесмена, владеющего магазином, составлен протокол, предприниматель заплатит за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды нескольким сотням жителей.
https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новый уренгой, происшествия

На Ямале бизнесмен "испортил" водоснабжение жителей Нового Уренгоя

10:53 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение горячего водоснабжения
Отключение горячего водоснабжения - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости. Несколько сотен жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного предпринимателя, сообщил глава города Андрей Воронов.
Руководитель муниципалитета в своем Telegram-канале отметил, что получил множество жалоб на качество воды от жителей ряда домов в микрорайоне Строителей. Публикацию он проиллюстрировал соответствующими фотографиями, сделанными жильцами.
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Получил многочисленные жалобы на качество воды от жителей микрорайона Строителей 5/5,5/6. Жильцы прислали фото и видео с мутной водой в кадре. В выходные специалисты занимались промывкой труб, ситуация стала лучше, но ненадолго. Причину аварийной ситуации установили: в магазине «Медведь» произведена незаконная врезка в сети. Из-за этого вода из отопления шла в систему холодного водоснабжения. Сегодня с коллегами выехали по адресу, чтобы разобраться в ситуации и встретиться с жильцами. Всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчёт за услуги ЖКУ. Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. «Уренгойгорводоканал» занимается промывкой труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой. В отношении руководства магазина «Медведь» составлен протокол, предприниматель заплатит рублем за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды для нескольких сотен жителей соседних домов. #новыйуренгой

Публикация от Андрей Воронов (@voronov__av)

"В выходные специалисты занимались промывкой труб, ситуация стала лучше, но ненадолго. Причину аварийной ситуации установили: в магазине "Медведь" произведена незаконная врезка в сети. Из-за этого вода из отопления шла в систему холодного водоснабжения", - написал Воронов.
По его словам, всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчет за жилищно-коммунальные услуги.
"Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. "Уренгойгорводоканал" продолжает промывку труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой", - уточнил Воронов.
Глава города добавил, что в отношении бизнесмена, владеющего магазином, составлен протокол, предприниматель заплатит за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды нескольким сотням жителей.
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