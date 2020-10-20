https://ria.ru/20201020/voda-1580599767.html

На Ямале бизнесмен "испортил" водоснабжение жителей Нового Уренгоя

Несколько сотен жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:53

2020-10-20T10:53

2020-10-20T10:53

новый уренгой

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Несколько сотен жителей <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a> (ЯНАО) получали воду из труб отопления вместо холодной из-за незаконной врезки в инженерные сети местного предпринимателя, сообщил глава города Андрей Воронов.Руководитель муниципалитета в своем <a href="https://teleg.run/VORONOV89" target="_blank">Telegram-канале</a> отметил, что получил множество жалоб на качество воды от жителей ряда домов в микрорайоне Строителей. Публикацию он проиллюстрировал соответствующими фотографиями, сделанными жильцами.По его словам, всем пострадавшим из-за аварийной ситуации сделают перерасчет за жилищно-коммунальные услуги."Сейчас вода бежит из кранов прозрачная. Во вторник специалисты возьмут пробы для лабораторного анализа. "Уренгойгорводоканал" продолжает промывку труб. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, людей будут обеспечивать качественной питьевой водой", - уточнил Воронов.Глава города добавил, что в отношении бизнесмена, владеющего магазином, составлен протокол, предприниматель заплатит за вмешательство в систему водоснабжения, которое стоило чистой воды нескольким сотням жителей.

https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html

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новый уренгой

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый уренгой, происшествия