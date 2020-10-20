https://ria.ru/20201020/vinnik-1580720890.html

Винник рассказал о своей работе на бирже

Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:31

2020-10-20T19:31

2020-10-20T19:32

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<strong>ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов - российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической."Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался... У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств", - подчеркнул он.Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях - по смс.Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. "Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США", - объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки."Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно", - заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

https://ria.ru/20200217/1564896624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр винник, франция, греция, в мире