Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/vinnik-1580720890.html
Винник рассказал о своей работе на бирже
Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:31
2020-10-20T19:32
россия
александр винник
франция
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:51:2730:1587_1400x0_80_0_0_955feeef306338bab6ae17613e3598fb.jpg
<strong>ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>.Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов - российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической."Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался... У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств", - подчеркнул он.Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях - по смс.Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>. "Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США", - объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки."Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно", - заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.
https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html
https://ria.ru/20200217/1564896624.html
россия
франция
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642918_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_4c68069b60a0ace5b08d175cbb7bbec7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр винник, франция, греция, в мире

Винник рассказал о своей работе на бирже

19:31 20.10.2020 (обновлено: 19:32 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Россиянин Александр Винник в суде заявил, что его хотят сделать ответственным за преступления, которые он не совершал, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Парижа.
Судебные слушания по делу Винника начались в понедельник, 19 октября, и продолжатся до четверга, 22 октября. Во Франции его обвиняют в вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e в составе организованной группировки. В понедельник подсудимый отверг все выдвинутые против него обвинения и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky, который нанес ущерб многочисленным французским компаниям.

"Не думаете ли вы, что это я жертва? Меня хотят сделать ответственным за все эти преступления, которые я не совершал. Это мне нужно заявление подавать", - заявил на заседании во вторник Винник, отвечая вопросы судьи.

Во второй день слушаний судья задавала вопросы, в частности, касающиеся создания счетов на бирже BTC-e.
Винник также отметил, что во время трудоустройства на биржу BTC-e он предоставлял сканы своих документов - российского и заграничного паспортов. Подсудимый предполагает, что ими могли воспользоваться.
В начале заседания, отвечая на вопрос прокурора, Винник в очередной раз подтвердил, что его роль оператора на платформе BTC-e была технической.
"Моя роль заключалась в технической работе. Движением денежных средств я не занимался... У меня не было доступа к денежным средствам. Я не мог сам отдавать приказ на перемещение или перевод денежных средств", - подчеркнул он.
Александр Винник. 6 декабря 2017 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:15
Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой
Вместе с тем Винник сказал, что не знает имени своего работодателя. На заседании в понедельник он указывал, что все коммуникации с администраторами платформы проходили онлайн, в срочных ситуациях - по смс.
Во вторник Винник также рассказал о своем задержании на пляже в Греции. "Меня окружили люди в шортах и футболках. Показали какое-то удостоверение. Когда я спросил, в чем дело, мне сказали одно слово: США", - объяснил он. Россиянин был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
"Я когда узнал, в чем меня Франция обвиняет, что меня обвиняют в распространении вируса в то время, когда я в тюрьме сидел почти год, я думаю, что греческие органы увидят, что это просто смешно", - заявил он, говоря об обвинениях, которые были выдвинуты против него Францией.
Вера Винник - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 19:11
Мать Винника рассказала, что ему не дают общаться с семьей
 
Обсудить0
РоссияАлександр ВинникФранцияГрецияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния