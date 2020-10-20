https://ria.ru/20201020/vinnik-1580571107.html

Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде

Россиянин Александр Винник хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в Париже в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:47

2020-10-20T00:47

2020-10-20T00:47

россия

александр винник

франция

греция

сша

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642916_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_ec69c90806426c63f71c5a1b93b2b0f2.jpg

<strong>ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело.В ходе слушаний в понедельник Винник заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям. Россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e.Винник сообщил суду, что у него нет профессионального образования, он самоучка, но у него "есть знания в компьютерной сфере". Он отрицательно ответил на вопрос судьи о том, может ли он создать компьютерную программу."Александр Винник очень четко пояснил, что он ничего не знал о вирусе Locky до прибытия во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, до того, как был допрошен следователем... Он пытался работать оператором на BTC-e", - продолжил адвокат.Говоря о психологическом состоянии своего подзащитного Бело добавил, что Винник в депрессии, потому что не имеет возможности видеть свою семью."Он боится, что будет осуждён, потому что ему может грозить от 10 до 20 лет заключения во Франции. Кроме того, есть ордер на арест в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где ему грозит около 50 лет заключения. Поэтому, конечно, для него эти слушания крайне важны - на них решается его судьба. Он очень хочет быть услышанным и понятым судом. В связи с этим он часто просит суд уточнить вопросы, потому что боится неправильно ответить", - отметил адвокат.Слушания по делу Винника продлятся до 22 октября.Винник был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции.

https://ria.ru/20201019/vinnik-1580542824.html

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

россия

франция

греция

сша

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр винник, франция, греция, сша, париж, в мире