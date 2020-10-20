Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/vinnik-1580571107.html
Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
Россиянин Александр Винник хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в Париже в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:47
2020-10-20T00:47
россия
александр винник
франция
греция
сша
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156064/29/1560642916_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_ec69c90806426c63f71c5a1b93b2b0f2.jpg
<strong>ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россиянин <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александр Винник</a> хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело.В ходе слушаний в понедельник Винник заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям. Россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e.Винник сообщил суду, что у него нет профессионального образования, он самоучка, но у него "есть знания в компьютерной сфере". Он отрицательно ответил на вопрос судьи о том, может ли он создать компьютерную программу."Александр Винник очень четко пояснил, что он ничего не знал о вирусе Locky до прибытия во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a>, до того, как был допрошен следователем... Он пытался работать оператором на BTC-e", - продолжил адвокат.Говоря о психологическом состоянии своего подзащитного Бело добавил, что Винник в депрессии, потому что не имеет возможности видеть свою семью."Он боится, что будет осуждён, потому что ему может грозить от 10 до 20 лет заключения во Франции. Кроме того, есть ордер на арест в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где ему грозит около 50 лет заключения. Поэтому, конечно, для него эти слушания крайне важны - на них решается его судьба. Он очень хочет быть услышанным и понятым судом. В связи с этим он часто просит суд уточнить вопросы, потому что боится неправильно ответить", - отметил адвокат.Слушания по делу Винника продлятся до 22 октября.Винник был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции.
https://ria.ru/20201019/vinnik-1580542824.html
https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html
россия
франция
греция
сша
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156064/29/1560642916_2:0:2731:2047_1400x0_80_0_0_269a7f8b665d856dd3b52d50cd24f09b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр винник, франция, греция, сша, париж, в мире

Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде

00:47 20.10.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Россиянин Александр Винник хочет быть услышанным и понятым на судебном процессе, который начался в Париже в понедельник, заявил его адвокат Фредерик Бело.
"Он очень четко заявил суду, что готов отвечать на вопросы, тогда как во время следствия по совету адвокатов он хранил молчание. А сегодня он в полной мере выражает свою позицию", - сказал Бело журналистам по итогам первого дня заседания.
В ходе слушаний в понедельник Винник заявил, что не имеет никакого отношения к вредоносной программе Locky, которая нанесла ущерб 200 частным лицам и компаниям. Россиянин отверг все выдвинутые против него обвинения в вымогательстве и отмывании средств через платформу BTC-e. Он также отметил, что был лишь оператором на криптовалютной бирже BTC-e.
Винник сообщил суду, что у него нет профессионального образования, он самоучка, но у него "есть знания в компьютерной сфере". Он отрицательно ответил на вопрос судьи о том, может ли он создать компьютерную программу.
"Александр Винник очень четко пояснил, что он ничего не знал о вирусе Locky до прибытия во Францию, до того, как был допрошен следователем... Он пытался работать оператором на BTC-e", - продолжил адвокат.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 19:14
Винник не согласен с выдвинутыми против него во Франции обвинениями
Говоря о психологическом состоянии своего подзащитного Бело добавил, что Винник в депрессии, потому что не имеет возможности видеть свою семью.
"Он боится, что будет осуждён, потому что ему может грозить от 10 до 20 лет заключения во Франции. Кроме того, есть ордер на арест в США, где ему грозит около 50 лет заключения. Поэтому, конечно, для него эти слушания крайне важны - на них решается его судьба. Он очень хочет быть услышанным и понятым судом. В связи с этим он часто просит суд уточнить вопросы, потому что боится неправильно ответить", - отметил адвокат.
Слушания по делу Винника продлятся до 22 октября.
Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он с 2016 года по 2018 год на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. С 23 января Винник находится во Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Александр Винник. 6 декабря 2017 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:15
Суд в Париже не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой
 
Обсудить0
РоссияАлександр ВинникФранцияГрецияСШАПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Космонавты на МКС починили российскую систему получения кислорода
01:52В Совфеде назвали условия проведения российской операции в Карабахе
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
Лента новостейМолния