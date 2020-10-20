https://ria.ru/20201020/veteran-1580621454.html

В Севастополе сделали дорогу для ветерана после статьи РИА Новости

В Инкермане для ветерана Великой Отечественной войны 98-летней Анны Калгановой заасфальтировали дорогу после публикации материала на сайте ria.ru. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:29

2020-10-20T12:29

2020-10-20T18:42

75 лет великой победы

пенсионеры

михаил развожаев

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

севастополь

жилье

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В Инкермане для ветерана Великой Отечественной войны 98-летней Анны Калгановой заасфальтировали дорогу после публикации материала на сайте ria.ru.Ранее РИА Новости рассказало о том, что родственники и соседи пожилой женщины, проживающей на улице Шатурской в поселке Грэс, неоднократно добивались асфальтирования грунтовой дороги, по которой к жителям не могут добраться автомобили скорой помощи. Речь шла всего лишь о ста пятидесяти метрах.Надо отметить, что в местных СМИ на протяжении полугода поднимали этот вопрос. Но от чиновников поступали лишь отписки. Позже вмешалась прокуратура. Виновных нашли, но исправлять ситуацию никто не торопился. В итоге ситуацией заинтересовались в СУ СК по региону. Отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Люди не требовали сделать дорогу общего или межрегионального значения, а просто обеспечить проезд транспорта к дому ветерана. Мне здесь непонятна позиция и местного самоуправления, и служб, к которым неоднократно обращались жители. Это бюрократическая чехарда, которая часто происходит по поводу простых бытовых вопросов, она, конечно, возмущает. Тем более в год 75-летия Победы. Можно было найти тысячу способов решить этот вопрос", — прокомментировал Развожаев после серии публикаций в СМИ.К ремонту приступили 19 октября. Работы завершились на следующий день. Проложили 194 метра. Губернатор, помимо прочего, дал указание выяснить, почему Анна Калганова все это время проживает в таких сложных бытовых условиях. "Мне не очень понятно, как бабушка находится там в индивидуальной жилой застройке, хотя могла получить квартиру по российскому законодательству. Может быть, в этой квартире кто-то другой живет, мы с этим обязательно разберемся", — пообещал он.В ноябре Анне Васильевне исполнится 99 лет. В войну она работала в тылу, ее покойный супруг был узником в Бухенвальде. Дорогу, по словам ее родных, она просила уже не для себя, а для тех, кто останется в поселке после ее смерти.

https://ria.ru/20201014/veteran-1579637878.html

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республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, михаил развожаев, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), республика крым, севастополь, жилье, общество