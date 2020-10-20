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https://ria.ru/20201020/vertolet-1580725085.html
Источник назвал имена находившихся в упавшем под Вологдой вертолете
Установлены личности ещё двух человек, находившихся в вертолете, который разбился в Нюксенском районе Вологодской области, это сотрудница компании "Аэросоюз"... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:02
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robinson r-44
вологодская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. </strong>Установлены личности ещё двух человек, находившихся в вертолете, который разбился в Нюксенском районе <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank">Вологодской области</a>, это сотрудница компании "Аэросоюз" Анна Швецова и пилот Сергей Йог, сообщил РИА Новости информированный источник в правительстве Вологодской области.Днем во вторник вертолет <a href="https://ria.ru/product_Robinson_R-44" target="_blank">Robinson R44</a>, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. МЧС информировало, что, предварительно, два человека на борту погибли, на земле никто не пострадал. Источник, близкий к правоохранительным органам региона, сообщил РИА Новости, что, предположительно, в вертолете находились четыре человека, одно тело найдено, остальные могут быть в вертолете, который находится на дне реки. Водолазы продолжат работы утром в среду."Предположительно, Швецова - это сотрудник авиакомпании ("АэроСоюз"), а Йог - пилот", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил, что один из погибших - гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев. Также сообщалось со ссылкой на источник, что при падении вертолета также погиб президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.Следственным комитетом на транспорте по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц".
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580694860.html
вологодская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз"
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robinson r-44, вологодская область, происшествия

Источник назвал имена находившихся в упавшем под Вологдой вертолете

20:02 20.10.2020 (обновлено: 20:24 20.10.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Установлены личности ещё двух человек, находившихся в вертолете, который разбился в Нюксенском районе Вологодской области, это сотрудница компании "Аэросоюз" Анна Швецова и пилот Сергей Йог, сообщил РИА Новости информированный источник в правительстве Вологодской области.
Днем во вторник вертолет Robinson R44, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. МЧС информировало, что, предварительно, два человека на борту погибли, на земле никто не пострадал. Источник, близкий к правоохранительным органам региона, сообщил РИА Новости, что, предположительно, в вертолете находились четыре человека, одно тело найдено, остальные могут быть в вертолете, который находится на дне реки. Водолазы продолжат работы утром в среду.
"Предположительно, Швецова - это сотрудник авиакомпании ("АэроСоюз"), а Йог - пилот", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил, что один из погибших - гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев. Также сообщалось со ссылкой на источник, что при падении вертолета также погиб президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.
Следственным комитетом на транспорте по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц".
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 17:24
СМИ: в упавшем в Вологодской области вертолете были 4 человека
 
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Robinson R-44Вологодская областьПроисшествия
 
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