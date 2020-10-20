https://ria.ru/20201020/vertolet-1580725085.html

Источник назвал имена находившихся в упавшем под Вологдой вертолете

Установлены личности ещё двух человек, находившихся в вертолете, который разбился в Нюксенском районе Вологодской области, это сотрудница компании "Аэросоюз"... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:02

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robinson r-44

вологодская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. </strong>Установлены личности ещё двух человек, находившихся в вертолете, который разбился в Нюксенском районе <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank">Вологодской области</a>, это сотрудница компании "Аэросоюз" Анна Швецова и пилот Сергей Йог, сообщил РИА Новости информированный источник в правительстве Вологодской области.Днем во вторник вертолет <a href="https://ria.ru/product_Robinson_R-44" target="_blank">Robinson R44</a>, выполнявший коммерческий рейс Вологда - Великий Устюг, упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. МЧС информировало, что, предварительно, два человека на борту погибли, на земле никто не пострадал. Источник, близкий к правоохранительным органам региона, сообщил РИА Новости, что, предположительно, в вертолете находились четыре человека, одно тело найдено, остальные могут быть в вертолете, который находится на дне реки. Водолазы продолжат работы утром в среду."Предположительно, Швецова - это сотрудник авиакомпании ("АэроСоюз"), а Йог - пилот", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил, что один из погибших - гендиректор туристической компании "Дед Мороз" Олег Васильев. Также сообщалось со ссылкой на источник, что при падении вертолета также погиб президент вертолетной компании "Аэросоюз" Сергей Мозер.Следственным комитетом на транспорте по Северо-Западу возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета по статье "нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц".

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/vertolet-1580694860.html

вологодская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" Кадры с места катастрофы, где погиб гендиректор АО "Дед Мороз" 2020-10-20T20:02 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

robinson r-44, вологодская область, происшествия