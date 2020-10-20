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Источник: данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились
Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:36
2020-10-20T16:49
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> отметили, что, возможно, очевидец принял за ЧП с вертолетом благополучную посадку автожира.По данным регионального ГУМЧС, в 14.26 вторника по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района Татарстана. К месту возможного происшествия были направлены спасатели.Как уточнили в ГУМЧС по Татарстану, при взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения установлено, что в 14.05 в поселке Вишнëвка Советского района <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа"."Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолёта штатную посадку автожира", - поясняет ведомство.
https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html
республика татарстан (татарстан)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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республика татарстан (татарстан), происшествия

Источник: данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились

16:36 20.10.2020 (обновлено: 16:49 20.10.2020)
 
© РИА НовостиВертолет Ми-8. Архив
Вертолет Ми-8. Архив - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В ГУ МЧС отметили, что, возможно, очевидец принял за ЧП с вертолетом благополучную посадку автожира.
По данным регионального ГУМЧС, в 14.26 вторника по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района Татарстана. К месту возможного происшествия были направлены спасатели.
"Информация о жёсткой посадке воздушного судна в Татарстане не подтвердилась. Вертолет совершил планируемую посадку, собственник воздушного судна известен", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ГУМЧС по Татарстану, при взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения установлено, что в 14.05 в поселке Вишнëвка Советского района Казани совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа".
"Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолёта штатную посадку автожира", - поясняет ведомство.
Место крушения вертолёта в Нюксенском районе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 13:44
В Вологодской области вертолет упал в реку
 
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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