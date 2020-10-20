https://ria.ru/20201020/vertolet-1580684437.html

Источник: данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились

Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:36

2020-10-20T16:36

2020-10-20T16:49

республика татарстан (татарстан)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/63348/54/633485492_24:0:1596:884_1400x0_80_0_0_bad8d94ba52c45396eb50a193fc204e4.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> отметили, что, возможно, очевидец принял за ЧП с вертолетом благополучную посадку автожира.По данным регионального ГУМЧС, в 14.26 вторника по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района Татарстана. К месту возможного происшествия были направлены спасатели.Как уточнили в ГУМЧС по Татарстану, при взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения установлено, что в 14.05 в поселке Вишнëвка Советского района <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа"."Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолёта штатную посадку автожира", - поясняет ведомство.

https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия