Источник: данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились
16:36 20.10.2020 (обновлено: 16:49 20.10.2020)
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Информация о жёсткой посадке вертолета в Татарстане не подтвердилась, воздушное судно совершило планируемую посадку, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В ГУ МЧС отметили, что, возможно, очевидец принял за ЧП с вертолетом благополучную посадку автожира.
По данным регионального ГУМЧС, в 14.26 вторника по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района Татарстана. К месту возможного происшествия были направлены спасатели.
"Информация о жёсткой посадке воздушного судна в Татарстане не подтвердилась. Вертолет совершил планируемую посадку, собственник воздушного судна известен", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ГУМЧС по Татарстану, при взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения установлено, что в 14.05 в поселке Вишнëвка Советского района Казани совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа".
"Возможно, что именно из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъёмной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолёта штатную посадку автожира", - поясняет ведомство.
Вчера, 13:44В Вологодской области вертолет упал в реку