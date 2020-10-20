https://ria.ru/20201020/vertolet-1580673088.html
Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане
Сотрудники МЧС и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:55
2020-10-20T15:55
2020-10-20T16:12
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.Как отмечается, в рамках поисковых работ организовано взаимодействие с диспетчером ОАО "Международный аэропорт "Казань", управлением <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по Татарстану, МВД по республике, Республиканским центром медицины катастроф и другими министерствами и ведомствами."По состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали", - указывает ведомство.
https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), происшествия