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Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане
Сотрудники МЧС и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:55
2020-10-20T16:12
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.Как отмечается, в рамках поисковых работ организовано взаимодействие с диспетчером ОАО "Международный аэропорт "Казань", управлением <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по Татарстану, МВД по республике, Республиканским центром медицины катастроф и другими министерствами и ведомствами."По состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали", - указывает ведомство.
https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), происшествия

Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане

15:55 20.10.2020 (обновлено: 16:12 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Казани
Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.

"В 14.26 20 октября по системе "112" поступило сообщение о падении вертолета вблизи населенного пункта Богородское Пестречинского района… К месту возможного происшествия направлены силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Место крушения вертолёта в Нюксенском районе - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 13:44
В Вологодской области вертолет упал в реку
Как отмечается, в рамках поисковых работ организовано взаимодействие с диспетчером ОАО "Международный аэропорт "Казань", управлением ФСБ по Татарстану, МВД по республике, Республиканским центром медицины катастроф и другими министерствами и ведомствами.
"По состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали", - указывает ведомство.
 
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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