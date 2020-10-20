https://ria.ru/20201020/vertolet-1580673088.html

Поисковые службы проверяют информацию о падении вертолета в Татарстане

Сотрудники МЧС и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:55

2020-10-20T15:55

2020-10-20T16:12

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/105606/78/1056067851_0:299:3078:2030_1400x0_80_0_0_4a8cacbbd975290b35c069a2b2a30952.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и других ведомств ищут вертолёт, сообщение о падении которого в Пестречинском районе Татарстана поступило во вторник днём, сообщает главное управление МЧС по Татарстану.Как отмечается, в рамках поисковых работ организовано взаимодействие с диспетчером ОАО "Международный аэропорт "Казань", управлением <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> по Татарстану, МВД по республике, Республиканским центром медицины катастроф и другими министерствами и ведомствами."По состоянию на 15.45 поисковые работы по предполагаемому месту возможного падения воздушного судна результатов не дали", - указывает ведомство.

https://ria.ru/20201020/aviakatastrofa-1580638171.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика татарстан (татарстан), происшествия