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https://ria.ru/20201020/valday-1580576931.html
Мишустин выступит на специальной сессии Валдайского клуба
Глава правительства РФ Михаил Мишустин будет участвовать в работе специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T06:08
2020-10-20T06:27
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
москва
валдай
политика
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> будет участвовать в работе специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое открывается в Москве во вторник.Семнадцатое заседание клуба пройдёт в столице с 20 по 22 октября. Центральная тема дискуссий в этом году – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Участники поговорят о новом состоянии мировой экономики и обществ, об искусственном интеллекте, "зелёной" экономике и изменении климата, обсудят внешнюю политику через призму конфликта Вашингтона и Пекина.В этом году на Валдайское заседание приглашены более 150 гостей со всего мира. Организаторы обещают впервые в истории клуба сделать всю программу открытой для СМИ и широкой публики. Пресс-служба кабмина ранее сообщила, что Мишустин во вторник примет участие в работе специальной сессии в рамках заседания клуба - премьер выступит перед участниками дискуссии и ответит на их вопросы."Валдай" остался едва ли не единственным крупным форумом, который в этом году пройдёт в очном формате. Российский инвестфорум в Сочи, который должен был состояться в феврале, отменили из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a>, та же судьба постигла и намеченный на июнь Петербургский экономический форум. Международный форум "Россия - спортивная держава" с октября перенесли на март следующего года. Некоторые традиционные конференции перевели в онлайн – в таком формате пройдет, например, предстоящий инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"Клуб "Валдай" – международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> традиционно принимает участие в ежегодных заседаниях дискуссионного клуба. Нынешняя встреча не станет исключением, но в этом году российский лидер планирует пообщаться с участниками по видеосвязи. По словам его пресс-секретаря <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Пескова</a>, на итоговой сессии в четверг ожидают "интересное выступление президента и потом интересную дискуссию с участием мировых политологов и активных участников самого клуба".Ровно за неделю до начала ежегодного заседания "Валдай" представил свой новый доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". По мнению его авторов, пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. Эксперты приходят к выводу, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества. Уже сейчас основной чертой нового мироустройства является не доминирование одной державы, а борьба центров силы, констатируют они.Авторы доклада полагают, что на мировую арену "выходит новое поколение лидеров, и вообще – новое поколение, со своими представлениями о настоящем и будущем", причем их видение будет отличаться как от ориентации на либеральные системы, так и от воспроизведения социалистических взглядов. Что касается перспектив мировой экономики после пандемии, то вне зависимости от возможных сценариев экономического развития, избыток ресурсов сменится их дефицитом, ужесточение борьбы за них неизбежно, прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20201018/valday-1580358072.html
https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html
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россия
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валдай
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, москва, валдай, политика

Мишустин выступит на специальной сессии Валдайского клуба

06:08 20.10.2020 (обновлено: 06:27 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин будет участвовать в работе специальной сессии очередного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое открывается в Москве во вторник.
Семнадцатое заседание клуба пройдёт в столице с 20 по 22 октября. Центральная тема дискуссий в этом году – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Участники поговорят о новом состоянии мировой экономики и обществ, об искусственном интеллекте, "зелёной" экономике и изменении климата, обсудят внешнюю политику через призму конфликта Вашингтона и Пекина.
В этом году на Валдайское заседание приглашены более 150 гостей со всего мира. Организаторы обещают впервые в истории клуба сделать всю программу открытой для СМИ и широкой публики. Пресс-служба кабмина ранее сообщила, что Мишустин во вторник примет участие в работе специальной сессии в рамках заседания клуба - премьер выступит перед участниками дискуссии и ответит на их вопросы.
"Валдай" остался едва ли не единственным крупным форумом, который в этом году пройдёт в очном формате. Российский инвестфорум в Сочи, который должен был состояться в феврале, отменили из-за пандемии COVID-19, та же судьба постигла и намеченный на июнь Петербургский экономический форум. Международный форум "Россия - спортивная держава" с октября перенесли на март следующего года. Некоторые традиционные конференции перевели в онлайн – в таком формате пройдет, например, предстоящий инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 15:18
Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" по видеосвязи
Клуб "Валдай" – международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Он был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Президент РФ Владимир Путин традиционно принимает участие в ежегодных заседаниях дискуссионного клуба. Нынешняя встреча не станет исключением, но в этом году российский лидер планирует пообщаться с участниками по видеосвязи. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на итоговой сессии в четверг ожидают "интересное выступление президента и потом интересную дискуссию с участием мировых политологов и активных участников самого клуба".
Ровно за неделю до начала ежегодного заседания "Валдай" представил свой новый доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". По мнению его авторов, пандемия COVID-19 не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. Эксперты приходят к выводу, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества. Уже сейчас основной чертой нового мироустройства является не доминирование одной державы, а борьба центров силы, констатируют они.
Авторы доклада полагают, что на мировую арену "выходит новое поколение лидеров, и вообще – новое поколение, со своими представлениями о настоящем и будущем", причем их видение будет отличаться как от ориентации на либеральные системы, так и от воспроизведения социалистических взглядов. Что касается перспектив мировой экономики после пандемии, то вне зависимости от возможных сценариев экономического развития, избыток ресурсов сменится их дефицитом, ужесточение борьбы за них неизбежно, прогнозируют эксперты.
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Михаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваВалдайПолитика
 
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