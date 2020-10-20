https://ria.ru/20201020/valday-1580568755.html

В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба

Ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай" откроется в Москве 20 октября. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:08

2020-10-20T00:08

2020-10-20T00:08

ринат максютов

александр гинцбург

михаил мишустин

москва

валдай

ростов-на-дону

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863584_0:237:2799:1811_1400x0_80_0_0_165649b78e2b874f982ebbfc0f0b29a6.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Ежегодное заседание дискуссионного клуба "Валдай" откроется в Москве 20 октября.XVII ежегодное заседание "Валдая" пройдет с 20 по 22 октября. Тема этого года – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Впервые в истории клуба для СМИ и широкой публики будет открыта вся программа заседания.В этом году заседание Валдайского клуба приглашены свыше 150 участников со всего мира. В качестве спикеров сессий в нем примут участие действующие представители российской власти, регионов РФ, а также международные чиновники, выдающиеся политические и общественные деятели, ведущие ученые, зарубежные и российские эксперты в области международных отношений, регионоведения, геополитики и экономики.В частности, 20 октября планируется обсудить страхи общества и роль государств в обеспечении безопасности в эпоху меняющихся рисков, деглобализацию и экономику после пандемии коронавируса. Также во вторник в рамках заседания состоится специальная сессия - встреча с председателем правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>.Темы противостояния США и Китая, возможности возникновения новой биполярности в мировой политике, а также рисков гонки в научно-технической сфере станут центральными для обсуждения на площадке "Валдая" в среду.В рамках специальной сессии запланирована встреча с директором НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александром Гинцбургом</a>, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кириллом Дмитриевым</a> и генеральным директором ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринатом Максютовым</a>. В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.В четверг дискуссия будет посвящена влиянию экологии на политику, а также возможностям, которые создает для России экологическая политика - внутри страны и на мировой арене.Планируется, что в итоговой сессии дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи примет участие президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. Пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил, что в четверг ожидается интересное выступление Путина, а затем интересная дискуссия с участием мировых политологов и активных участников самого клуба.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Первое заседание "Валдая" прошло в начале сентября 2004 года в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>. Место проведения - недалеко от озера <a href="http://ria.ru/location_Valdajj/" target="_blank" data-auto="true">Валдай</a> - дало название клубу. В последующие годы заседание проходило в Твери, Ханты-Мансийке, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Обсуждались самые разные вопросы - от внутренней политики РФ, до глобальных международных кризисов.

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html

https://ria.ru/20200217/1564860294.html

москва

валдай

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, александр гинцбург, михаил мишустин, москва, валдай, ростов-на-дону, политика