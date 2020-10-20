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https://ria.ru/20201020/vaktsinatsiya-1580713665.html
Сенатор призвала избежать очередей при вакцинации от COVID-19
Особый режим пропуска людей в поликлиники нужно организовать при вакцинации россиян от COVID-19, чтобы избежать очередей, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T18:48
2020-10-20T18:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Особый режим пропуска людей в поликлиники нужно организовать при вакцинации россиян от COVID-19, чтобы избежать очередей, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.По мнению Кусайко, привиться смогут все желающие, учитывая, что процесс производства вакцин будет продолжаться, а мощности по ее производству - наращиваться."Задача организаторов здравоохранения спланировать процесс вакцинации так, чтобы очередей в поликлиниках не было, как это, например, было организовано при массовой иммунизации против гриппа", - отметила политик. Она напомнила, что при вакцинации от гриппа были открыты дополнительные пункты, велась предварительная запись."Особый режим работы поликлиник позволит избежать очередей и сделать посещение медучреждений свободным. В существующей сложной эпидемиологической ситуации это особенно важно: ни в коем случае нельзя допускать массового скопления людей", - подчеркнула она. Сенатор напомнила, что "любая вакцинация имеет исключительно добровольный характер и производится при наличии информированного согласия гражданина на данный вид медицинского вмешательства".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. В августе сообщалось, что производством вакцины "Спутник V" будут заниматься "Биннофарм" (входит в АФК "Система"), "Р-Фарм" и "Генериум".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

Сенатор призвала избежать очередей при вакцинации от COVID-19

18:48 20.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Особый режим пропуска людей в поликлиники нужно организовать при вакцинации россиян от COVID-19, чтобы избежать очередей, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" полагает, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже в конце ноября - начале декабря этого года. Производство вакцин будет проходить на пяти площадках. Сейчас в лабораториях ведется наработка субстанции, а первые коммерческие партии вакцины готовятся к выпуску в конце осени", - сказала парламентарий.
По мнению Кусайко, привиться смогут все желающие, учитывая, что процесс производства вакцин будет продолжаться, а мощности по ее производству - наращиваться.
"Задача организаторов здравоохранения спланировать процесс вакцинации так, чтобы очередей в поликлиниках не было, как это, например, было организовано при массовой иммунизации против гриппа", - отметила политик. Она напомнила, что при вакцинации от гриппа были открыты дополнительные пункты, велась предварительная запись.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Особый режим работы поликлиник позволит избежать очередей и сделать посещение медучреждений свободным. В существующей сложной эпидемиологической ситуации это особенно важно: ни в коем случае нельзя допускать массового скопления людей", - подчеркнула она. Сенатор напомнила, что "любая вакцинация имеет исключительно добровольный характер и производится при наличии информированного согласия гражданина на данный вид медицинского вмешательства".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. В августе сообщалось, что производством вакцины "Спутник V" будут заниматься "Биннофарм" (входит в АФК "Система"), "Р-Фарм" и "Генериум".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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