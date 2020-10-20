https://ria.ru/20201020/vaktsinatsiya-1580713665.html

Сенатор призвала избежать очередей при вакцинации от COVID-19

Особый режим пропуска людей в поликлиники нужно организовать при вакцинации россиян от COVID-19, чтобы избежать очередей, заявила РИА Новости замглавы... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:48

2020-10-20T18:48

2020-10-20T18:48

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Особый режим пропуска людей в поликлиники нужно организовать при вакцинации россиян от COVID-19, чтобы избежать очередей, заявила РИА Новости замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.По мнению Кусайко, привиться смогут все желающие, учитывая, что процесс производства вакцин будет продолжаться, а мощности по ее производству - наращиваться."Задача организаторов здравоохранения спланировать процесс вакцинации так, чтобы очередей в поликлиниках не было, как это, например, было организовано при массовой иммунизации против гриппа", - отметила политик. Она напомнила, что при вакцинации от гриппа были открыты дополнительные пункты, велась предварительная запись."Особый режим работы поликлиник позволит избежать очередей и сделать посещение медучреждений свободным. В существующей сложной эпидемиологической ситуации это особенно важно: ни в коем случае нельзя допускать массового скопления людей", - подчеркнула она. Сенатор напомнила, что "любая вакцинация имеет исключительно добровольный характер и производится при наличии информированного согласия гражданина на данный вид медицинского вмешательства".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. В августе сообщалось, что производством вакцины "Спутник V" будут заниматься "Биннофарм" (входит в АФК "Система"), "Р-Фарм" и "Генериум".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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