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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/vaktsina-1580639208.html
Россия хочет вывести на международный рынок не только вакцину "Спутник V"
Россия намерена вывести на международный рынок помимо первой российской вакцины от коронавируса и другие разработанные в стране, заявил в ходе заседания... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:47
2020-10-20T13:58
международный дискуссионный клуб "валдай"
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия намерена вывести на международный рынок помимо первой российской вакцины от коронавируса и другие разработанные в стране, заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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международный дискуссионный клуб "валдай", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, в мире

Россия хочет вывести на международный рынок не только вакцину "Спутник V"

13:47 20.10.2020 (обновлено: 13:58 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия намерена вывести на международный рынок помимо первой российской вакцины от коронавируса и другие разработанные в стране, заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина от коронавируса – она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины. Это доказывает то, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, но главное, это дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей", - сказал он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинВ мире
 
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