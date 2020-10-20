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Воздух продолжает уходить из российского модуля МКС
Давление в модуле "Звезда" Международной космической станции продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой, причем воздух уходит быстрее, чем... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:25
2020-10-20T11:26
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Давление в модуле "Звезда" <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой, причем воздух уходит быстрее, чем раньше, когда щель была заделана пленкой, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее находящийся на борту станции космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго. Позднее источник РИА Новости сообщил, что размер трещины – 2-4 сантиметра, а в качестве временного материала использовалась каптоновая лента.Вчера перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции - 733. Таким образом, снижение давления на 63 миллиметра - это больше, чем после того, как трещину заделали с помощью пленки (минус 50 миллиметров).Кроме того, под лентой Иванишин обнаружил какие-то небольшие частицы. Наземный оператор сообщил ему, что в следующий раз порекомендует заклеить трещину несколькими слоями.Экипаж Международной космической станции (МКС) обследует трещину в российском модуле "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, с помощью дефектоскопа, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Как сообщил специалист подмосковного центра управления полетами, космонавту Сергею Рыжикову предстоит обследовать трещину в модуле "Звезда" дефектоскопом - многофункциональным вихретоковым прибором МВП-2К. Он предназначен для выявления повреждений в корпусах модулей.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину.Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201020/tualet-1580568318.html
https://ria.ru/20201019/treschina-1580493363.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Воздух продолжает уходить из российского модуля МКС

11:25 20.10.2020 (обновлено: 11:26 20.10.2020)
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Давление в модуле "Звезда" Международной космической станции продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой, причем воздух уходит быстрее, чем раньше, когда щель была заделана пленкой, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее находящийся на борту станции космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго. Позднее источник РИА Новости сообщил, что размер трещины – 2-4 сантиметра, а в качестве временного материала использовалась каптоновая лента.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 00:01
Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
"Давление 670 (миллиметров ртутного столба - ред.)", - сказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей.
Вчера перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции - 733. Таким образом, снижение давления на 63 миллиметра - это больше, чем после того, как трещину заделали с помощью пленки (минус 50 миллиметров).
Кроме того, под лентой Иванишин обнаружил какие-то небольшие частицы. Наземный оператор сообщил ему, что в следующий раз порекомендует заклеить трещину несколькими слоями.
Экипаж Международной космической станции (МКС) обследует трещину в российском модуле "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, с помощью дефектоскопа, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Как сообщил специалист подмосковного центра управления полетами, космонавту Сергею Рыжикову предстоит обследовать трещину в модуле "Звезда" дефектоскопом - многофункциональным вихретоковым прибором МВП-2К. Он предназначен для выявления повреждений в корпусах модулей.
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 15:03Хочу стать космонавтом
Источник рассказал о размере трещины в российском модуле МКС
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину.
Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
 
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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