https://ria.ru/20201020/ugri-1580711084.html

Раскрыт механизм образования угревой сыпи

Ученые-биологи обнаружили, что у пациентов с акне снижена экспрессия белка GATA6. Авторы предполагают, что их открытие поможет разработать новые методы лечения... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:33

2020-10-20T18:33

2020-10-21T01:27

риа наука

биология

nature communications

здоровье

лондон

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Ученые-биологи обнаружили, что у пациентов с акне снижена экспрессия белка GATA6. Авторы предполагают, что их открытие поможет разработать новые методы лечения угревой сыпи. Результаты исследования <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-18784-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Communications.Акне, или угревая сыпь — одно из самых распространенных кожных заболеваний, которым страдают около 650 миллионов человек во всем мире. Известно, что оно возникает, когда мертвые клетки кожи и кожное сало забивают волосяные фолликулы. Однако молекулярные механизмы, ответственные за развитие этого процесса, пока слабо изучены. Считается, что акне передается по наследству, и ведущую роль играет генетика. Эффективного препарата или метода лечения этого хронического заболевания до сих пор не существует.Разрабатывая модель сальных органоидов человека, биологи из семи стран под руководством Фионы Уотт (Fiona Watt) из Королевского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> изучили линии клеток, участвующие в гомеостазе верхней части волосяного покрова.Исследователи взяли образцы биопсии кожи пяти здоровых людей и девяти пациентов с различной степенью тяжести акне и обнаружили, что у последних резко снижены уровни белка GATA6.Белок GATA6 (GATA-связывающий белок 6) экспрессируется в верхнем волосяном покрове кожи человека — в волосяных фолликулах и связанных с ними сальных железах.Авторы установили, что GATA6 контролирует несколько физиологических процессов, в том числе пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов — эпидермальных клеток в волосяном фолликуле, а также то, что что экспрессия GATA6 вызывается ретиноевой кислотой, которая используется для лечения акне.Ученые получили экспериментальные доказательства того, что через сигнальный путь GATA6 предотвращает образование комедонов — закупоренных пор волосяных фолликул, черных угрей и существенно облегчает состояние пациентов с акне.

https://ria.ru/20201015/telomery-1579966380.html

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580034379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, nature communications, здоровье, лондон