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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730735.html
В Удмуртии не видят оснований для перевода студентов на удаленку
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для перевода на дистанционное обучение вузы и техникумы региона из-за... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:57
2020-10-20T20:57
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
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<strong>УФА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> заявил, что на сегодняшний день нет оснований для перевода на дистанционное обучение вузы и техникумы региона из-за коронавируса.По его словам, на сегодняшний день в республике закрыты на карантин семь детских садов, два из них - из-за коронавируса. В 80 школах закрыты 126 классов, в том числе из-за COVID-19 - 36 классов. На больничном находится 81 учитель.Бречалов в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях рассказал, что сейчас в пяти вузах Удмуртии обучаются более 43 тысяч студентов. Из них 214 человек не посещают занятия из-за диагноза "коронавирусная инфекция" и 1404 человека лечатся от ОРВИ, что составляет 3,7% от общего числа, а также 29 преподавателей проходят лечение от COVID-19. Всего в республике 35 367 студентов среднего профессионального образования. Из них коронавирусом болеют 49 человек, ОРВИ - 2096 человек, что составляет всего 6%. Из 2338 преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей коронавирусом болеют 32 человека, 179 - ОРВИ.
https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730034.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия)

В Удмуртии не видят оснований для перевода студентов на удаленку

20:57 20.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО НК "Русснефть"Институт нефти и газа в Ижевске
Институт нефти и газа в Ижевске - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАО НК "Русснефть"
Читать ria.ru в
УФА, 20 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для перевода на дистанционное обучение вузы и техникумы региона из-за коронавируса.
По его словам, на сегодняшний день в республике закрыты на карантин семь детских садов, два из них - из-за коронавируса. В 80 школах закрыты 126 классов, в том числе из-за COVID-19 - 36 классов. На больничном находится 81 учитель.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 20:50Удмуртская Республика
Врачам в Удмуртии поручили ускорить информирование пациентов о COVID-19
Бречалов в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях рассказал, что сейчас в пяти вузах Удмуртии обучаются более 43 тысяч студентов. Из них 214 человек не посещают занятия из-за диагноза "коронавирусная инфекция" и 1404 человека лечатся от ОРВИ, что составляет 3,7% от общего числа, а также 29 преподавателей проходят лечение от COVID-19. Всего в республике 35 367 студентов среднего профессионального образования. Из них коронавирусом болеют 49 человек, ОРВИ - 2096 человек, что составляет всего 6%. Из 2338 преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей коронавирусом болеют 32 человека, 179 - ОРВИ.

"Оснований переводить студентов средне-специального и высшего образования на дистанционное обучение нет", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Удмуртская РеспубликаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
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