https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730735.html

В Удмуртии не видят оснований для перевода студентов на удаленку

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на сегодняшний день нет оснований для перевода на дистанционное обучение вузы и техникумы региона из-за... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:57

2020-10-20T20:57

2020-10-20T20:57

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

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<strong>УФА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> заявил, что на сегодняшний день нет оснований для перевода на дистанционное обучение вузы и техникумы региона из-за коронавируса.По его словам, на сегодняшний день в республике закрыты на карантин семь детских садов, два из них - из-за коронавируса. В 80 школах закрыты 126 классов, в том числе из-за COVID-19 - 36 классов. На больничном находится 81 учитель.Бречалов в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях рассказал, что сейчас в пяти вузах Удмуртии обучаются более 43 тысяч студентов. Из них 214 человек не посещают занятия из-за диагноза "коронавирусная инфекция" и 1404 человека лечатся от ОРВИ, что составляет 3,7% от общего числа, а также 29 преподавателей проходят лечение от COVID-19. Всего в республике 35 367 студентов среднего профессионального образования. Из них коронавирусом болеют 49 человек, ОРВИ - 2096 человек, что составляет всего 6%. Из 2338 преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей коронавирусом болеют 32 человека, 179 - ОРВИ.

https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730034.html

https://ria.ru/20201016/udmurtiya-1580195021.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия)