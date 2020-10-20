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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201020/udmurtiya-1580730034.html
Врачам в Удмуртии поручили ускорить информирование пациентов о COVID-19
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному минздраву и главным врачам больниц региона сообщать пациентам о результатах тестов на коронавирус в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:50
2020-10-20T20:50
удмуртская республика
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> поручил региональному минздраву и главным врачам больниц региона сообщать пациентам о результатах тестов на коронавирус в течение 48 часов после сдачи анализа.Глава Удмуртии сообщил, что сегодня в стационарах ковид-центров есть достаточный объем запаса препаратов - более 349 тысяч упаковок. По его словам, этого запаса при нынешней динамике заболеваемости в регионе хватит в среднем на 35 дней. В течение 10 дней ожидается поставка еще более 26 тысяч упаковок.Бречалов отметил, что на складах государственных аптеках Удмуртии находится достаточный объем запаса лекарственных препаратов, поступающих в розничную продажу - более 54 тысяч упаковок, запас которых рассчитан в среднем на 33 дня.По данным регионального минздрава, в Удмуртии зарегистрировано 7 645 случаев коронавирусной инфекции, при этом 70% заболевших выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество

Врачам в Удмуртии поручили ускорить информирование пациентов о COVID-19

20:50 20.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 20 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил региональному минздраву и главным врачам больниц региона сообщать пациентам о результатах тестов на коронавирус в течение 48 часов после сдачи анализа.
"Стоит отметить, что в Удмуртии выросло время ожидания результатов тестов. Я дал поручение минздраву и всем главным врачам детально разобраться в ситуации и предусмотреть различные виды информирования жителей о результатах исследований. Чтобы результаты теста доходили до пациента в течение 48 часов после сдачи. К примеру, ГКБ 2 заключила договор с оператором сотовой связи на рассылку смс-сообщений", - сказал Бречалов во время прямого эфира на своих страницах в социальных сетях.
Глава Удмуртии сообщил, что сегодня в стационарах ковид-центров есть достаточный объем запаса препаратов - более 349 тысяч упаковок. По его словам, этого запаса при нынешней динамике заболеваемости в регионе хватит в среднем на 35 дней. В течение 10 дней ожидается поставка еще более 26 тысяч упаковок.
Бречалов отметил, что на складах государственных аптеках Удмуртии находится достаточный объем запаса лекарственных препаратов, поступающих в розничную продажу - более 54 тысяч упаковок, запас которых рассчитан в среднем на 33 дня.
По данным регионального минздрава, в Удмуртии зарегистрировано 7 645 случаев коронавирусной инфекции, при этом 70% заболевших выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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