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В СПЧ опасаются утечек из-за передачи данных сотрудников на удаленке
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:47
2020-10-20T11:12
валерий фадеев
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников, находящихся на "удаленке", могут быть нарушения прав граждан, связанные с утечками из баз данных.Ранее российские IT-ассоциации попросили главу Минцифры РФ Максута Шадаева предложить властям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пересмотреть требования о предоставлении данных о переведенных на "удаленку" сотрудниках, исключив из перечня их номера телефонов, машин и транспортных карт, так как, по их мнению, это противоречит законодательству в области защиты персональных данных.По его словам, в целом в проблеме цифровизации есть важный аспект - слежка, при которой хоть информация с камер слежения, распознавания лиц и остается в глубине этих компьютерных пространств, но при этом происходят утечки данных.Он отметил, что такие нарушения со стороны частных и государственных компаний должны пресекаться, что необходимо прописать в так называемом "цифровом кодексе", который ранее предложил создать СПЧ. <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева&gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20201019/udalenka-1580411732.html
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валерий фадеев, москва, общество

В СПЧ опасаются утечек из-за передачи данных сотрудников на удаленке

09:47 20.10.2020 (обновлено: 11:12 20.10.2020)
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников, находящихся на "удаленке", могут быть нарушения прав граждан, связанные с утечками из баз данных.
Ранее российские IT-ассоциации попросили главу Минцифры РФ Максута Шадаева предложить властям Москвы пересмотреть требования о предоставлении данных о переведенных на "удаленку" сотрудниках, исключив из перечня их номера телефонов, машин и транспортных карт, так как, по их мнению, это противоречит законодательству в области защиты персональных данных.
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"Это распоряжение ставит работодателя в очень неудобное положение. Правда, московские власти сказали, что эта информация не будет привязана к фамилии и имени этого человека. Может быть, с точки зрения правовой это правильно. Но, поскольку мы знаем, как легко связываются разные базы данных, даже непрофессиональными хакерами, а просто квалифицированными пользователями, то, боюсь, здесь будут нарушения", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, в целом в проблеме цифровизации есть важный аспект - слежка, при которой хоть информация с камер слежения, распознавания лиц и остается в глубине этих компьютерных пространств, но при этом происходят утечки данных.
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"Мы видим, как легко утекают данные из тех организаций, которые ведут этот мониторинг через камеры. И у меня вопрос к этим организациям и властям: вы в состоянии обеспечить безопасность хранения данных? Если нет, так и скажите, тогда мы будем обсуждать другой вопрос. Теперь вся личная информация будет общедоступная или нет? Если общество решит, что общедоступная, давайте внесем в конституцию поправки: тайны личной жизни нет. До тех пор, пока тайна личной жизни прописана в конституции, давайте будем пытаться ее соблюдать", - добавил глава Совета.
Он отметил, что такие нарушения со стороны частных и государственных компаний должны пресекаться, что необходимо прописать в так называемом "цифровом кодексе", который ранее предложил создать СПЧ.
Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева>>>
 
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Валерий ФадеевМоскваОбщество
 
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