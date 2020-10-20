В СПЧ опасаются утечек из-за передачи данных сотрудников на удаленке
09:47 20.10.2020 (обновлено: 11:12 20.10.2020)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников, находящихся на "удаленке", могут быть нарушения прав граждан, связанные с утечками из баз данных.
Ранее российские IT-ассоциации попросили главу Минцифры РФ Максута Шадаева предложить властям Москвы пересмотреть требования о предоставлении данных о переведенных на "удаленку" сотрудниках, исключив из перечня их номера телефонов, машин и транспортных карт, так как, по их мнению, это противоречит законодательству в области защиты персональных данных.
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"Это распоряжение ставит работодателя в очень неудобное положение. Правда, московские власти сказали, что эта информация не будет привязана к фамилии и имени этого человека. Может быть, с точки зрения правовой это правильно. Но, поскольку мы знаем, как легко связываются разные базы данных, даже непрофессиональными хакерами, а просто квалифицированными пользователями, то, боюсь, здесь будут нарушения", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
По его словам, в целом в проблеме цифровизации есть важный аспект - слежка, при которой хоть информация с камер слежения, распознавания лиц и остается в глубине этих компьютерных пространств, но при этом происходят утечки данных.
"Мы видим, как легко утекают данные из тех организаций, которые ведут этот мониторинг через камеры. И у меня вопрос к этим организациям и властям: вы в состоянии обеспечить безопасность хранения данных? Если нет, так и скажите, тогда мы будем обсуждать другой вопрос. Теперь вся личная информация будет общедоступная или нет? Если общество решит, что общедоступная, давайте внесем в конституцию поправки: тайны личной жизни нет. До тех пор, пока тайна личной жизни прописана в конституции, давайте будем пытаться ее соблюдать", - добавил глава Совета.
Он отметил, что такие нарушения со стороны частных и государственных компаний должны пресекаться, что необходимо прописать в так называемом "цифровом кодексе", который ранее предложил создать СПЧ.