https://ria.ru/20201020/udalenka-1580591242.html

В СПЧ опасаются утечек из-за передачи данных сотрудников на удаленке

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:47

2020-10-20T09:47

2020-10-20T11:12

валерий фадеев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a> считает, что из-за требований московских властей предоставлять данные работников, находящихся на "удаленке", могут быть нарушения прав граждан, связанные с утечками из баз данных.Ранее российские IT-ассоциации попросили главу Минцифры РФ Максута Шадаева предложить властям <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пересмотреть требования о предоставлении данных о переведенных на "удаленку" сотрудниках, исключив из перечня их номера телефонов, машин и транспортных карт, так как, по их мнению, это противоречит законодательству в области защиты персональных данных.По его словам, в целом в проблеме цифровизации есть важный аспект - слежка, при которой хоть информация с камер слежения, распознавания лиц и остается в глубине этих компьютерных пространств, но при этом происходят утечки данных.Он отметил, что такие нарушения со стороны частных и государственных компаний должны пресекаться, что необходимо прописать в так называемом "цифровом кодексе", который ранее предложил создать СПЧ. <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева>>></a>

https://ria.ru/20201019/udalenka-1580411732.html

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, москва, общество