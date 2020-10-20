https://ria.ru/20201020/turisty-1580516793.html

Российские туристы рассказали, куда хотят поехать на Новый год

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют отправиться на новогодние каникулы, сообщает Biletix. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T10:27

2020-10-20T10:27

2020-10-20T12:07

туристы

отдых

анталья (провинция)

сочи

екатеринбург

санкт-петербург

казань

туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156068/33/1560683329_0:179:3005:1869_1400x0_80_0_0_4da72f216121b6ba3afd184d9e0d19ec.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют отправиться на новогодние каникулы, сообщает Biletix.Специалисты компании провели исследование среди 1132 пользователей и выяснили, что треть из них намерены уехать на зимние праздники. Половина респондентов (48 процентов) сказали, что точно останутся дома, а каждый пятый (19 процентов) еще не определился.Более половины (56 процентов) клиентов сервиса отметили, что пандемия уже изменила их планы. Треть из них решили отказаться от поездок, а 22 процента поменяли их формат. Лишь каждый пятый сказал, что, как и собирался, поедет в тур. Каждый десятый и не планировал путешествия в этот период.Примечательно, что среди тех, кто все же хочет уехать из дома на Новый год, лишь четыре процента уже забронировали билеты и отели. Столько же планируют сделать это до конца октября.По данным сервиса, самые популярные направления на праздники в России — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. За границей — Анталья, Минск и Стамбул. На заграничные рейсы приходится лишь восемь процентов покупок, притом что обычно этот показатель в рамках ранних бронирований значительно выше.Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда — обратно по России за год снизился на 100 рублей, до восьми тысяч рублей. Средний чек на авиабилеты за границу значительно уменьшился — с 27,4 до 14,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20201017/syabitova-1579557621.html

https://ria.ru/20201018/epple-1579812512.html

анталья (провинция)

сочи

екатеринбург

санкт-петербург

казань

москва

минск

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, анталья (провинция), сочи, екатеринбург, санкт-петербург, казань, туризм, новости - туризм, новый год, москва, минск, стамбул