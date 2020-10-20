https://ria.ru/20201020/turisty-1580516793.html
Российские туристы рассказали, куда хотят поехать на Новый год
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют отправиться на новогодние каникулы, сообщает Biletix. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:27
2020-10-20T10:27
2020-10-20T12:07
туристы
отдых
анталья (провинция)
сочи
екатеринбург
санкт-петербург
казань
туризм
туризм
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют отправиться на новогодние каникулы, сообщает Biletix.Специалисты компании провели исследование среди 1132 пользователей и выяснили, что треть из них намерены уехать на зимние праздники. Половина респондентов (48 процентов) сказали, что точно останутся дома, а каждый пятый (19 процентов) еще не определился.Более половины (56 процентов) клиентов сервиса отметили, что пандемия уже изменила их планы. Треть из них решили отказаться от поездок, а 22 процента поменяли их формат. Лишь каждый пятый сказал, что, как и собирался, поедет в тур. Каждый десятый и не планировал путешествия в этот период.Примечательно, что среди тех, кто все же хочет уехать из дома на Новый год, лишь четыре процента уже забронировали билеты и отели. Столько же планируют сделать это до конца октября.По данным сервиса, самые популярные направления на праздники в России — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. За границей — Анталья, Минск и Стамбул. На заграничные рейсы приходится лишь восемь процентов покупок, притом что обычно этот показатель в рамках ранних бронирований значительно выше.Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда — обратно по России за год снизился на 100 рублей, до восьми тысяч рублей. Средний чек на авиабилеты за границу значительно уменьшился — с 27,4 до 14,4 тысячи рублей.
https://ria.ru/20201017/syabitova-1579557621.html
https://ria.ru/20201018/epple-1579812512.html
анталья (провинция)
сочи
екатеринбург
санкт-петербург
казань
москва
минск
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, анталья (провинция), сочи, екатеринбург, санкт-петербург, казань, туризм, новости - туризм, новый год, москва, минск, стамбул
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда планируют отправиться на новогодние каникулы, сообщает Biletix.
Специалисты компании провели исследование среди 1132 пользователей и выяснили, что треть из них намерены уехать на зимние праздники. Половина респондентов (48 процентов) сказали, что точно останутся дома, а каждый пятый (19 процентов) еще не определился.
Более половины (56 процентов) клиентов сервиса отметили, что пандемия уже изменила их планы. Треть из них решили отказаться от поездок, а 22 процента поменяли их формат. Лишь каждый пятый сказал, что, как и собирался, поедет в тур. Каждый десятый и не планировал путешествия в этот период.
Примечательно, что среди тех, кто все же хочет уехать из дома на Новый год, лишь четыре процента уже забронировали билеты и отели. Столько же планируют сделать это до конца октября.
По данным сервиса, самые популярные направления на праздники в России — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. За границей — Анталья, Минск и Стамбул. На заграничные рейсы приходится лишь восемь процентов покупок, притом что обычно этот показатель в рамках ранних бронирований значительно выше.
Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда — обратно по России за год снизился на 100 рублей, до восьми тысяч рублей. Средний чек на авиабилеты за границу значительно уменьшился — с 27,4 до 14,4 тысячи рублей.