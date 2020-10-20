https://ria.ru/20201020/tula-1580707427.html

Композитные материалы, идущие на экспорт, начинают производить под Тулой

В особой экономической зоне "Узловая" (Тульская область) открыто предприятие по производству композитных материалов, которые пойдут на экспорт, сообщил РИА... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T18:23

2020-10-20T18:23

2020-10-20T18:23

тульская область

алексей дюмин

технологии

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<strong>ТУЛА, 20 окт — РИА Новости</strong>. В особой экономической зоне "Узловая" (Тульская область) открыто предприятие по производству композитных материалов, которые пойдут на экспорт, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, сумма инвестиций в проект составила более 800 миллионов рублей, на предприятии созданы почти 90 рабочих мест. Продукция предприятия будет экспортироваться в США, Южную Корею, страны Западной Европы, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и другие."Сегодня мы даём старт заводу композитных материалов. Это результат соглашения, которое мы подписали в 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме. Мы доказали, что путь от науки до производства можно пройти за три года. Здесь будут производить импортозамещающую продукцию, у которой нет аналогов в России", – сказал на церемонии открытия предприятия губернатор Тульской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin" target="_blank">Алексей Дюмин</a>.В пресс-службе пояснили, что на производстве внедрены технологии, разработанные учёными МГУ.Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Тульскую область с МГУ связывают прочные связи.В пресс-службе добавили, что за четыре года работы Особой экономической зоны "Узловая" количество ее резидентов выросло до 13, а объем инвестиций – почти до 8 миллиардов рублей. Три производства уже действуют. Созданы 1200 рабочих мест.

https://ria.ru/20201012/proekty-1579488504.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, технологии