https://ria.ru/20201020/tualety-1580696360.html

Врио главы Калуги предложил сделать туалеты в кафе общественными

Врио главы Калуги Дмитрий Денисов поручил подчиненным поработать с владельцами местных кафе и ресторанов, чтобы они пускали всех желающих в свои санузлы из-за... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:30

2020-10-20T17:30

2020-10-20T17:30

калуга

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Врио главы <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуги</a> Дмитрий Денисов поручил подчиненным поработать с владельцами местных кафе и ресторанов, чтобы они пускали всех желающих в свои санузлы из-за нехватки городских общественных туалетов и ожидаемого наплыва туристов, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы горуправы Владислав Сахарчук.По его словам, строить или закупать муниципальные туалеты "оказалось дорого и нецелесообразно, такой опыт был".Предполагается, что пускать в свои туалеты всех желающих будет доброй волей владельцев общепита, которые в этом случае могут рассчитывать на увеличение потока клиентов, отметил Сахарчук.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575954774.html

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калуга

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калуга, общество