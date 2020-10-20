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Врио главы Калуги предложил сделать туалеты в кафе общественными
Врио главы Калуги Дмитрий Денисов поручил подчиненным поработать с владельцами местных кафе и ресторанов, чтобы они пускали всех желающих в свои санузлы из-за... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:30
2020-10-20T17:30
калуга
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Врио главы <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуги</a> Дмитрий Денисов поручил подчиненным поработать с владельцами местных кафе и ресторанов, чтобы они пускали всех желающих в свои санузлы из-за нехватки городских общественных туалетов и ожидаемого наплыва туристов, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы горуправы Владислав Сахарчук.По его словам, строить или закупать муниципальные туалеты "оказалось дорого и нецелесообразно, такой опыт был".Предполагается, что пускать в свои туалеты всех желающих будет доброй волей владельцев общепита, которые в этом случае могут рассчитывать на увеличение потока клиентов, отметил Сахарчук.
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калуга
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калуга, общество

Врио главы Калуги предложил сделать туалеты в кафе общественными

17:30 20.10.2020
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКафе Co-op Garage: Pizza & Garden, Санкт-Петербург
Кафе Co-op Garage: Pizza & Garden, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Врио главы Калуги Дмитрий Денисов поручил подчиненным поработать с владельцами местных кафе и ресторанов, чтобы они пускали всех желающих в свои санузлы из-за нехватки городских общественных туалетов и ожидаемого наплыва туристов, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы горуправы Владислав Сахарчук.
"Градоначальник Дмитрий Денисов предложил наконец-то решить туалетную проблему. Так или иначе к ней подступались и его предшественники, но радикально решить ее не удавалось. Вдвойне актуальна она в преддверии больших праздников: Калуга сейчас является Новогодней столицей России и ждет гостей, а в следующем году у города юбилей, 650 лет", - сказал Сахарчук.
По его словам, строить или закупать муниципальные туалеты "оказалось дорого и нецелесообразно, такой опыт был".
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"Решение, которое предложил Денисов - поработать с владельцами общепита, чтобы они пускали желающих в свои санузлы. Управление экономики уже начало прорабатывать эту тему", - сказал собеседник агентства.
Предполагается, что пускать в свои туалеты всех желающих будет доброй волей владельцев общепита, которые в этом случае могут рассчитывать на увеличение потока клиентов, отметил Сахарчук.
 
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