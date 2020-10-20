https://ria.ru/20201020/tualet-1580568318.html
Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
Экипаж Международной космической станции восстановил работу туалета в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:01
2020-10-20T00:01
2020-10-20T01:38
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
наса
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> восстановил работу туалета в российском модуле "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее летающий на борту станции космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> доложил в подмосковный центр управления полетами, что в туалете загорелась лампочка "Консервант некачественный". Было высказано предположение, что это произошло из-за наличия пузыря воздуха в системе.После ремонтно-восстановительных работ Иванишин сообщил специалисту центра, что лампочка больше не загорается.Ранее сообщалось, что российский туалет в модуле "Звезда" отказал 11 октября, его ввели в строй на следующий день. Еще один туалет российского производства находится в модуле Tranquillity американского сегмента МКС. Кроме того, имеются туалеты на кораблях "Союз" и готовый к установке в модуле Tranquillity туалет американского производства, который привез в октябре грузовой корабль <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201019/treschina-1580493363.html
https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html
5
россия
земля
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса