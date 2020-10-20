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Во Владимирской области троллейбус врезался в столб
Семь человек обратились за медицинской помощью после того, как троллейбус, в котором они находились, врезался в столб в городе Ковров Владимирской области,... РИА Новости, 20.10.2020
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владимирская область
ковров
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Семь человек обратились за медицинской помощью после того, как троллейбус, в котором они находились, врезался в столб в городе <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a> <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 15.20 мск на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина.По его словам, информация о произошедшем уточняется.
владимирская область
ковров
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владимирская область, ковров, происшествия

Во Владимирской области троллейбус врезался в столб

16:30 20.10.2020 (обновлено: 16:35 20.10.2020)
 
© Фото : @Подслушано Ковров/ВконтактеДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина
ДТП с троллейбусом произошло в Коврове на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : @Подслушано Ковров/Вконтакте
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ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Семь человек обратились за медицинской помощью после того, как троллейбус, в котором они находились, врезался в столб в городе Ковров Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла около 15.20 мск на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина.
"Произошел наезд троллейбуса на столб. В настоящее время за медицинской помощью обратились семь пассажиров транспортного средства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о произошедшем уточняется.
 
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Владимирская областьКовровПроисшествия
 
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