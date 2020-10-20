https://ria.ru/20201020/trolleybus-1580681945.html
Во Владимирской области троллейбус врезался в столб
Семь человек обратились за медицинской помощью после того, как троллейбус, в котором они находились, врезался в столб в городе Ковров Владимирской области,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:30
2020-10-20T16:30
2020-10-20T16:35
владимирская область
ковров
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Семь человек обратились за медицинской помощью после того, как троллейбус, в котором они находились, врезался в столб в городе <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a> <a href="http://ria.ru/location_Vladimirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Владимирской области</a>, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 15.20 мск на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина.По его словам, информация о произошедшем уточняется.
владимирская область
ковров
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, ковров, происшествия