https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
"Роскосмос" назвал размер трещины на МКС
Госкорпорация "Роскосмос" подтвердила РИА Новости информацию о трещине в модуле "Звезда" размером до 4 сантиметров, через которую уже год уходит воздух. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:54
2020-10-20T14:54
2020-10-20T14:57
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" подтвердила РИА Новости информацию о трещине в модуле "Звезда" размером до 4 сантиметров, через которую уже год уходит воздух."Подтверждаем информацию, что размер трещины до 4 сантиметров. Станции и экипажу ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе госкорпорации.Ранее сообщалось, что небольшая утечка воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В середине октября космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).Как ранее рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, трещина имеет длину 2-4 сантиметра.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
https://ria.ru/20201019/mks-1580563883.html
https://ria.ru/20201012/mks-1579333853.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса