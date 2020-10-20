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https://ria.ru/20201020/tranzit-1580729306.html
Белоруссия разрешила иностранцам транзит без справки о COVID-19
Власти Белоруссии разрешили с 22 октября иностранцам осуществлять в течение 24 часов транзит по территории республики без справки об отсутствии коронавирусной... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:45
2020-10-20T20:45
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> разрешили с 22 октября иностранцам осуществлять в течение 24 часов транзит по территории республики без справки об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба государственного пограничного комитета страны."Для того, чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси", - подчеркивается в сообщении. Такими документами могут быть проездной документ (билет), транзитная виза Белоруссии, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения, иные документы."У иностранцев или лиц без гражданства, у которых не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции. Однако таким лицам пограничники будут выдавать "анкету прибывшего", в которой гость страны должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". Важно знать, что эту анкету лицо обязано сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику", - говорится в сообщении.Там отмечается, что лица, которые не успеют за 24 часа осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции. Для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения, подчеркивается в сообщении.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, белоруссия, в мире

Белоруссия разрешила иностранцам транзит без справки о COVID-19

20:45 20.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 окт - РИА Новости. Власти Белоруссии разрешили с 22 октября иностранцам осуществлять в течение 24 часов транзит по территории республики без справки об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба государственного пограничного комитета страны.
"С 00:00 (совпадает с мск) 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о десятидневной самоизоляции", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Гражданам Белоруссии при въезде в страну справка не нужна, уточняется там.
"Для того, чтобы это стало возможным, проезжающему необходимо документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси", - подчеркивается в сообщении. Такими документами могут быть проездной документ (билет), транзитная виза Белоруссии, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения, иные документы.
"У иностранцев или лиц без гражданства, у которых не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции. Однако таким лицам пограничники будут выдавать "анкету прибывшего", в которой гость страны должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов". Важно знать, что эту анкету лицо обязано сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что лица, которые не успеют за 24 часа осуществить транзит для выезда из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции. Для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения, подчеркивается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБелоруссияВ мире
 
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