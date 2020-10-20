https://ria.ru/20201020/tomfelton-1580463932.html
Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"
Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET рассказал, что планирует устроить воссоединение актеров из... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T05:47
2020-10-20T05:47
2020-10-20T05:51
культура
том фелтон
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474299_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_42e603edc9ec38fdc84742c050cb95a9.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET <a href="https://www.etonline.com/tom-felton-is-highly-flattered-by-dracotok-teases-harry-potter-reunion-exclusive-154968" target="_blank">рассказал</a>, что планирует устроить воссоединение актеров из "Гарри Поттера" в честь 19-летней годовщины первой части франшизы (отмечают 14 ноября).По словам Фелтона, он поддерживает связь со многими коллегами по фильму, поэтому к 14-му ноября придумал кое-что интересное. Том Фелтон пока не раскрыл, кто именно примет участие в онлайн-встрече, а также во сколько и на какой цифровой площадке она состоится. Зато рассказал о движении #DracoTok, которое набирает популярность в Сети. Под этим хэштегом можно найти тысячи видео о Драко Малфое и вселенной "Гарри Поттера", созданных поклонниками.
https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580474299_0:0:2560:1920_1400x0_80_0_0_d89e2701d7fc8157b0c484fce0e48f4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том фелтон, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер