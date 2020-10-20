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https://ria.ru/20201020/tomfelton-1580463932.html
Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"
Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET рассказал, что планирует устроить воссоединение актеров из... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T05:47
2020-10-20T05:51
культура
том фелтон
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET <a href="https://www.etonline.com/tom-felton-is-highly-flattered-by-dracotok-teases-harry-potter-reunion-exclusive-154968" target="_blank">рассказал</a>, что планирует устроить воссоединение актеров из "Гарри Поттера" в честь 19-летней годовщины первой части франшизы (отмечают 14 ноября).По словам Фелтона, он поддерживает связь со многими коллегами по фильму, поэтому к 14-му ноября придумал кое-что интересное. Том Фелтон пока не раскрыл, кто именно примет участие в онлайн-встрече, а также во сколько и на какой цифровой площадке она состоится. Зато рассказал о движении #DracoTok, которое набирает популярность в Сети. Под этим хэштегом можно найти тысячи видео о Драко Малфое и вселенной "Гарри Поттера", созданных поклонниками.
https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html
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том фелтон, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер

Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"

05:47 20.10.2020 (обновлено: 05:51 20.10.2020)
 
© AP Photo / Invision/Taylor JewellБританский актер Том Фэлтон
Британский актер Том Фэлтон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© AP Photo / Invision/Taylor Jewell
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET рассказал, что планирует устроить воссоединение актеров из "Гарри Поттера" в честь 19-летней годовщины первой части франшизы (отмечают 14 ноября).
По словам Фелтона, он поддерживает связь со многими коллегами по фильму, поэтому к 14-му ноября придумал кое-что интересное.

"На днях я виделся с близнецами Уизли (в фильме этих персонажей сыграли Оливер и Джеймс Фелпс. — Прим. ред.). Мы пошли немного поиграть в гольф. А еще я всегда болтаю с другими ребятами по мессенджеру, — прокомментировал актер. — Это хорошо, потому что 14 ноября я планирую устроить праздник в онлайн-формате, а сейчас пытаюсь снова собрать всех старичков вместе".

Том Фелтон пока не раскрыл, кто именно примет участие в онлайн-встрече, а также во сколько и на какой цифровой площадке она состоится.
Зато рассказал о движении #DracoTok, которое набирает популярность в Сети. Под этим хэштегом можно найти тысячи видео о Драко Малфое и вселенной "Гарри Поттера", созданных поклонниками.

"Мне это очень нравится, потому что, если вы перейдете по хэштегу #DracoTok, то увидите все эти творения. Пользователи берут то, что когда-то делал я, и вкладывают в это свои собственные идеи. А потом я все это вижу и пробую раскрутить. В итоге #DracoTok превращается в огромного монстра. Поэтому я буду заниматься этим проектом, пока могу, чтобы Дракотокеры были счастливы и довольны", — подчеркнул Фелтон.

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