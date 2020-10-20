https://ria.ru/20201020/tomfelton-1580463932.html

Том Фелтон намекнул на воссоединение актеров из "Гарри Поттера"

Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET рассказал, что планирует устроить воссоединение актеров из... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T05:47

2020-10-20T05:47

2020-10-20T05:51

культура

том фелтон

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

гарри поттер

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Актер Том Фелтон, получивший известность после роли Драко Малфоя, в беседе с корреспондентом из ET <a href="https://www.etonline.com/tom-felton-is-highly-flattered-by-dracotok-teases-harry-potter-reunion-exclusive-154968" target="_blank">рассказал</a>, что планирует устроить воссоединение актеров из "Гарри Поттера" в честь 19-летней годовщины первой части франшизы (отмечают 14 ноября).По словам Фелтона, он поддерживает связь со многими коллегами по фильму, поэтому к 14-му ноября придумал кое-что интересное. Том Фелтон пока не раскрыл, кто именно примет участие в онлайн-встрече, а также во сколько и на какой цифровой площадке она состоится. Зато рассказал о движении #DracoTok, которое набирает популярность в Сети. Под этим хэштегом можно найти тысячи видео о Драко Малфое и вселенной "Гарри Поттера", созданных поклонниками.

https://ria.ru/20200911/felton-1577056010.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том фелтон, стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер