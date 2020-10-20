https://ria.ru/20201020/thor-1580537441.html

Крис Хемсворт заверил зрителей, что новый фильм о Торе их удивит

Рассказывая о новой ленте "Тор: Любовь и Гром", съемки которой начнутся в январе следующего года, Крис Хемсворт подчеркнул, что зрителей ждет фильм, который... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T03:10

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2020-10-20T03:11

культура

крис хемсворт

кино и сериалы

новости культуры

натали портман

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости</strong>. Рассказывая о новой ленте "Тор: Любовь и Гром", съемки которой начнутся в январе следующего года, Крис Хемсворт подчеркнул, что зрителей ждет фильм, который будет сильно отличаться от предыдущих частей франшизы, <a href="https://comicbook.com/marvel/news/thor-love-and-thunder-something-different-chris-hemsworth/" target="_blank">сообщает</a> Comic Book.Актер настаивает на этом, хотя в проекте задействованы, помимо самого Хемсворта, Тесса Томпсон и Натали Портман, которые уже снимались в фильмах о Торе."Я с нетерпением жду начала съемок, тем более, что в последних трех фильмах мы показали три разные версии главного героя, и теперь зрители вправе рассчитывать на серьезные изменения. Нам предстоит еще поработать в этом направлении", — пояснил актер.О сюжете известно пока очень мало. Натали Портман, которая сыграет в фильме не только Джейн Фостер, но и женское воплощение могучего Тора, в начале месяца <a href="https://comicbook.com/movies/news/thor-love-and-thunder-movie-spoilers-jane-foster-natalie-portman/" target="_blank">говорила</a>, что уже готовится к роли и приступила к тренировкам. Она также уточнила, что новый фильм во многом основан на комиксах о Торе. Изначально предполагалось, что съемки картины начнутся летом, но из-за пандемии они был перенесены на полгода. Релиз проекта отложен на февраль 2022 года.

https://ria.ru/20200728/1575034625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, натали портман