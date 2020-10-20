В Совбезе рассказали об источниках финансирования терроризма
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Онлайн-казино и интернет-магазины, торгующие товарами экстремистского характера, а также сборы пожертвований, игра на бирже и различные формы мошенничества используются для финансирования терроризма, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют", - рассказал Коков в интервью "Российской газете".
Финансовая поддержка террористической деятельности, по его словам, осуществляется также через гуманитарные благотворительные фонды и организации, которые служат прикрытием для распространения радикальной идеологии или материально-технического обеспечения боевиков.
"В рамках противодействия таким преступлениям только российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием сети интернет", - сказал он.