https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html

В Совбезе рассказали об источниках финансирования терроризма

Онлайн-казино и интернет-магазины, торгующие товарами экстремистского характера, а также сборы пожертвований, игра на бирже и различные формы мошенничества... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:40

2020-10-20T17:40

2020-10-20T17:40

россия

юрий коков

совет безопасности рф

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Онлайн-казино и интернет-магазины, торгующие товарами экстремистского характера, а также сборы пожертвований, игра на бирже и различные формы мошенничества используются для финансирования терроризма, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>."Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют", - рассказал Коков в интервью "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете</a>".Финансовая поддержка террористической деятельности, по его словам, осуществляется также через гуманитарные благотворительные фонды и организации, которые служат прикрытием для распространения радикальной идеологии или материально-технического обеспечения боевиков."В рамках противодействия таким преступлениям только российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием сети интернет", - сказал он.

https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580697506.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коков, совет безопасности рф, технологии