https://ria.ru/20201020/terroristy-1580701048.html
В Совбезе рассказали, как пандемия повлияла на деятельность террористов
Пандемия коронавируса заставила террористов активнее уходить в онлайн и учитывать фактор изоляции в вербовке, заявил заместитель секретаря Совета безопасности... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:47
2020-10-20T17:47
2020-10-20T17:47
россия
юрий коков
совет безопасности рф
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса заставила террористов активнее уходить в онлайн и учитывать фактор изоляции в вербовке, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.По оценке Кокова, пандемия и вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере "обострили существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности".
https://ria.ru/20201020/prestupnost-1580666309.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий коков, совет безопасности рф, общество