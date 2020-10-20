В Совбезе рассказали, как пандемия повлияла на деятельность террористов

"В создавшихся условиях террористы еще активнее уходят в онлайн. Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологическими последствиями повсеместных "локдаунов", в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной деятельности", - сказал он в интервью "Российской газете".