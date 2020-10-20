https://ria.ru/20201020/telefon-1580702889.html
Россия предложила другим странам совместно искать телефонных террористов
Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов", заявил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:51
2020-10-20T17:51
2020-10-20T17:51
россия
юрий коков
совет безопасности рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов", заявил заместитель секретаря <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF" target="_blank">Совета безопасности</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Эта тема в России особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки "телефонных террористов" на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки, как сообщалось, делаются преимущественно из-за границы."Сейчас Россия выступила с предложением на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильных устройств для эффективного выявления мессенджеров, которые используются террористами", - сказал Коков в интервью "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете</a>".Коков отметил, что, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом.Используются ресурсы, позволяющие скрыть IP-адрес устройств, с которых идут эти звонки и отправляются письма.
https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий коков, совет безопасности рф, в мире
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов", заявил заместитель секретаря Совета безопасности
РФ Юрий Коков
.
Эта тема в России особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки "телефонных террористов" на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки, как сообщалось, делаются преимущественно из-за границы.
"Сейчас Россия выступила с предложением на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильных устройств для эффективного выявления мессенджеров, которые используются террористами", - сказал Коков в интервью "Российской газете
".
Коков отметил, что, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом.
Используются ресурсы, позволяющие скрыть IP-адрес устройств, с которых идут эти звонки и отправляются письма.