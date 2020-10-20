https://ria.ru/20201020/telefon-1580702889.html

Россия предложила другим странам совместно искать телефонных террористов

Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов", заявил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:51

2020-10-20T17:51

2020-10-20T17:51

россия

юрий коков

совет безопасности рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Россия предложила другим странам регламентировать регистрацию и хранение ключей шифрования мобильных устройств для вычисления "телефонных террористов", заявил заместитель секретаря <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF" target="_blank">Совета безопасности</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Kokov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Коков</a>.Эта тема в России особенно актуальна последние годы, когда волна за волной идут массовые атаки "телефонных террористов" на различные учреждения по всей стране. Ущерб исчисляется миллиардами рублей, а звонки, как сообщалось, делаются преимущественно из-за границы."Сейчас Россия выступила с предложением на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильных устройств для эффективного выявления мессенджеров, которые используются террористами", - сказал Коков в интервью "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газете</a>".Коков отметил, что, как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом.Используются ресурсы, позволяющие скрыть IP-адрес устройств, с которых идут эти звонки и отправляются письма.

https://ria.ru/20201020/terrorizm-1580698524.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коков, совет безопасности рф, в мире