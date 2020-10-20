https://ria.ru/20201020/taksi-1580608931.html

В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании и ограблении клиентки

Следователи в Москве задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:31

2020-10-20T11:31

2020-10-20T11:31

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, 18 октября водитель одной из служб такси напал на клиентку, изнасиловал ее, после чего украл личные вещи и паспорт."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)... Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Уфы", - сказала Иванова.Она добавила, что в автомобиле мужчины были обнаружены вещи потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/proisshestviya-1579710643.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия