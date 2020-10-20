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В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании и ограблении клиентки
Следователи в Москве задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:31
2020-10-20T11:31
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, 18 октября водитель одной из служб такси напал на клиентку, изнасиловал ее, после чего украл личные вещи и паспорт."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)... Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Уфы", - сказала Иванова.Она добавила, что в автомобиле мужчины были обнаружены вещи потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании и ограблении клиентки

11:31 20.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Следователи в Москве задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 18 октября водитель одной из служб такси напал на клиентку, изнасиловал ее, после чего украл личные вещи и паспорт.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)... Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Уфы", - сказала Иванова.
Она добавила, что в автомобиле мужчины были обнаружены вещи потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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