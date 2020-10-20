https://ria.ru/20201020/taksi-1580608931.html
В Москве таксиста заподозрили в изнасиловании и ограблении клиентки
Следователи в Москве задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:31
2020-10-20T11:31
2020-10-20T11:31
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a>.По данным следствия, 18 октября водитель одной из служб такси напал на клиентку, изнасиловал ее, после чего украл личные вещи и паспорт."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)... Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Уфы", - сказала Иванова.Она добавила, что в автомобиле мужчины были обнаружены вещи потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/proisshestviya-1579710643.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Следователи в Москве
задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании и ограблении клиентки, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
РФ Юлия Иванова
.
По данным следствия, 18 октября водитель одной из служб такси напал на клиентку, изнасиловал ее, после чего украл личные вещи и паспорт.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), частью 2 статьи 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта)... Задержан мужчина 1985 года рождения, им оказался ранее судимый житель города Уфы", - сказала Иванова.
Она добавила, что в автомобиле мужчины были обнаружены вещи потерпевшей. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.