https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html

Источник: в Москве студент МАИ совершил самоубийство в общежитии

Студент Московского авиационного института найден мертвым в общежитии в столице, предварительная причина смерти - суицид, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:13

2020-10-20T13:13

2020-10-20T13:13

московский авиационный институт

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного института</a> найден мертвым в общежитии в столице, предварительная причина смерти - суицид, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что по адресу улица Вилиса Лациса, дом 14 охранник общежития обнаружил в одной из комнат тело второкурсника МАИ."По предварительным данным, студент 2001 года рождения совершил суицид", - сказал он.Предсмертной записки при погибшем не обнаружено, но рядом с телом студента был альбом с рисунками мертвых людей, черепов, голов без глаз, добавил собеседник.

https://ria.ru/20200506/1571054133.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный институт, москва, происшествия