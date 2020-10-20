https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html
Источник: в Москве студент МАИ совершил самоубийство в общежитии
Студент Московского авиационного института найден мертвым в общежитии в столице, предварительная причина смерти - суицид, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:13
2020-10-20T13:13
2020-10-20T13:13
московский авиационный институт
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московского авиационного института</a> найден мертвым в общежитии в столице, предварительная причина смерти - суицид, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что по адресу улица Вилиса Лациса, дом 14 охранник общежития обнаружил в одной из комнат тело второкурсника МАИ."По предварительным данным, студент 2001 года рождения совершил суицид", - сказал он.Предсмертной записки при погибшем не обнаружено, но рядом с телом студента был альбом с рисунками мертвых людей, черепов, голов без глаз, добавил собеседник.
https://ria.ru/20200506/1571054133.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский авиационный институт, москва, происшествия