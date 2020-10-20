https://ria.ru/20201020/subsidiya-1580677942.html

Промкомплексы и креативные технопарки Москвы получат новую субсидию

Москва включила промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и креативные технопарки в перечень организаций для получения субсидий на компенсацию... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:13

2020-10-20T16:13

2020-10-20T16:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> включила промкомплексы, инновационные научно-технологические центры и креативные технопарки в перечень организаций для получения субсидий на компенсацию процентных выплат по кредитам на развитие имущественного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>, объем такой поддержки может составить до 300 миллионов рублей в год.Ранее компенсацию затрат на развитие имущественного комплекса могли получить только организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты по созданию технопарков и индустриальных парков, а также сами технопарки и индустриальные парки."Мы также расширили перечень получателей субсидии на компенсацию затрат на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения, теперь ее смогут получить любые юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере промышленности. Объем субсидии составит до 100 миллионов рублей, которыми предприятие может покрыть до 50% таких затрат", – добавил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.Этот вид поддержки ранее предоставлялся только промышленным комплексам, организациям, реализующим инвестиционные приоритетные проекты города, а также управляющим компаниям технопарков и индустриальных (промышленных) парков.Как отметил руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>, субсидии являются действенной мерой поддержки промышленности столицы, и с 2012 года производители получили от департамента такую поддержку на общую сумму 2,6 миллиарда рублей (на уплату лизинговых платежей, процентов по кредитам и возмещение части затрат по технологическому присоединению). "На сегодняшний день в рамках отбора заявок 2020 года, который продлится до 30 октября, одобрено восемь заявок на предоставление субсидий производственным компаниям, среди которых предприятия пищевой промышленности, производители электроизделий, пластиковой упаковки, книг, высокотехнологичной продукции. Они получат помощь на 146 миллионов рублей", – уточнил Прохоров. Сегодня в столице функционируют 36 технопарков и один креативный. Статус первого креативного технопарка в июне этого года получил Центр дизайна Artplay, расположенный в цехах бывшего завода "Манометр". Большинство участников этой площадки работают в сфере архитектуры, дизайна и искусства.

https://ria.ru/20201015/tsentr-1579930248.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва