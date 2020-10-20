https://ria.ru/20201020/strimer-1580700794.html

Избитая стримером в прямом эфире девушка пожаловалась на угрозы

Блогерша пожаловалась на угрозы после избиения стримером Андреем Mellstroy Буримом. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:46

2020-10-20T17:46

2020-10-20T23:00

россия

оксана пушкина

госдума рф

владимир колокольцев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599129_0:28:2630:1507_1400x0_80_0_0_0c5662fb4d0ab5126dbde698832aa856.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Блогерша пожаловалась на угрозы после избиения стримером Андреем Mellstroy Буримом."Столько клеветы и хейта я в жизни не встречала. Угрозы расправы. Физически очень тяжело, постоянно болит голова. Это слишком жестоко", — рассказала она в сторис в <a href="https://www.instagram.com/_cyberbabe_/" target="_blank">Instagram.</a> В ночь с воскресенья на понедельник Бурим во время трансляции избил девушку. Блогерша попросила стримера раздеться, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. Мужчина заявил, что не говорил такого, после чего схватил девушку за горло и несколько раз ударил головой об стол, а затем вытолкнул из кадра. Пострадавшая заявила, что у нее сломана челюсть и брекеты.Девушка сказала, что намерена обратиться в суд после случившегося.Московская полиция начала проверку, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> послала запрос главе МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой взять инцидент под личный контроль.

https://ria.ru/20201020/bloger-1580597521.html

GlAV 407 "Два сапога - пара" (с) Увы... 21

Арина Жанжора А по мне так - это всё хайп. 17

13

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оксана пушкина, госдума рф, владимир колокольцев, происшествия