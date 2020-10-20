Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/strimer-1580700794.html
Избитая стримером в прямом эфире девушка пожаловалась на угрозы
Блогерша пожаловалась на угрозы после избиения стримером Андреем Mellstroy Буримом. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:46
2020-10-20T23:00
россия
оксана пушкина
госдума рф
владимир колокольцев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599129_0:28:2630:1507_1400x0_80_0_0_0c5662fb4d0ab5126dbde698832aa856.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Блогерша пожаловалась на угрозы после избиения стримером Андреем Mellstroy Буримом."Столько клеветы и хейта я в жизни не встречала. Угрозы расправы. Физически очень тяжело, постоянно болит голова. Это слишком жестоко", — рассказала она в сторис в <a href="https://www.instagram.com/_cyberbabe_/" target="_blank">Instagram.</a> В ночь с воскресенья на понедельник Бурим во время трансляции избил девушку. Блогерша попросила стримера раздеться, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. Мужчина заявил, что не говорил такого, после чего схватил девушку за горло и несколько раз ударил головой об стол, а затем вытолкнул из кадра. Пострадавшая заявила, что у нее сломана челюсть и брекеты.Девушка сказала, что намерена обратиться в суд после случившегося.Московская полиция начала проверку, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> послала запрос главе МВД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Колокольцеву</a> с просьбой взять инцидент под личный контроль.
https://ria.ru/20201020/bloger-1580597521.html
"Два сапога - пара" (с) Увы...
21
А по мне так - это всё хайп.
17
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599129_0:0:2630:1973_1400x0_80_0_0_a3304cbe4996b41a77ca70d0f1b8b8a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оксана пушкина, госдума рф, владимир колокольцев, происшествия

Избитая стримером в прямом эфире девушка пожаловалась на угрозы

17:46 20.10.2020 (обновлено: 23:00 20.10.2020)
 
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Блогерша пожаловалась на угрозы после избиения стримером Андреем Mellstroy Буримом.
"Столько клеветы и хейта я в жизни не встречала. Угрозы расправы. Физически очень тяжело, постоянно болит голова. Это слишком жестоко", — рассказала она в сторис в Instagram.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 10:37
Пермскую прокуратуру попросили закрыть канал блогера, избившего девушку
В ночь с воскресенья на понедельник Бурим во время трансляции избил девушку. Блогерша попросила стримера раздеться, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. Мужчина заявил, что не говорил такого, после чего схватил девушку за горло и несколько раз ударил головой об стол, а затем вытолкнул из кадра. Пострадавшая заявила, что у нее сломана челюсть и брекеты.
Девушка сказала, что намерена обратиться в суд после случившегося.
Московская полиция начала проверку, депутат Госдумы Оксана Пушкина послала запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять инцидент под личный контроль.
 
Обсудить13
РоссияОксана ПушкинаГосдума РФВладимир КолокольцевПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния