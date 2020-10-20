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https://ria.ru/20201020/strelok-1580616776.html
Медики оценили состояние бабушки нижегородского стрелка
Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:05
2020-10-20T12:05
обстрел остановки в нижегородской области
нижний новгород
борский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое других раненых идут на поправку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее сообщалось, что пожилую женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости прооперировали в Центральной больнице <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бора</a> и перевели в отделение реанимации. Двух других пострадавших – женщину с ранениями живота и мужчину с простреленными ногами - оперировали в областной больнице имени Семашко в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. В выходные бабушку также перевели в больницу имени Семашко.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области парень выстрелил из ружья в местных жителей. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины Большеорловского.
https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html
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обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, борский район, происшествия

Медики оценили состояние бабушки нижегородского стрелка

12:05 20.10.2020
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое других раненых идут на поправку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что пожилую женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости прооперировали в Центральной больнице Бора и перевели в отделение реанимации. Двух других пострадавших – женщину с ранениями живота и мужчину с простреленными ногами - оперировали в областной больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. В выходные бабушку также перевели в больницу имени Семашко.
"По информации администрации областной клинической больницы имени Семашко, состояние пациентки, переведенной из Борской ЦРБ, продолжает оставаться крайне тяжелым, пациентка подключена к аппарату ИВЛ. Состояние второй пациентки с положительной динамикой. Третий пациент продолжает лечение, состояние удовлетворительное", - рассказали в минздраве.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области парень выстрелил из ружья в местных жителей. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины Большеорловского.
Фото подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 22:49
"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижний НовгородБорский районПроисшествия
 
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