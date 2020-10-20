https://ria.ru/20201020/strelok-1580616776.html

Медики оценили состояние бабушки нижегородского стрелка

Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:05

2020-10-20T12:05

2020-10-20T12:05

обстрел остановки в нижегородской области

нижний новгород

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости.</strong> Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое других раненых идут на поправку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее сообщалось, что пожилую женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости прооперировали в Центральной больнице <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бора</a> и перевели в отделение реанимации. Двух других пострадавших – женщину с ранениями живота и мужчину с простреленными ногами - оперировали в областной больнице имени Семашко в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>. В выходные бабушку также перевели в больницу имени Семашко.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области парень выстрелил из ружья в местных жителей. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины Большеорловского.

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579494202.html

нижний новгород

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижний новгород, борский район, происшествия