Медики оценили состояние бабушки нижегородского стрелка
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Состояние бабушки подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, госпитализированной с огнестрельными ранами, остается крайне тяжелым, двое других раненых идут на поправку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что пожилую женщину в крайне тяжелом состоянии с множественными огнестрельными ранениями органов брюшной полости прооперировали в Центральной больнице Бора и перевели в отделение реанимации. Двух других пострадавших – женщину с ранениями живота и мужчину с простреленными ногами - оперировали в областной больнице имени Семашко в Нижнем Новгороде. В выходные бабушку также перевели в больницу имени Семашко.
"По информации администрации областной клинической больницы имени Семашко, состояние пациентки, переведенной из Борской ЦРБ, продолжает оставаться крайне тяжелым, пациентка подключена к аппарату ИВЛ. Состояние второй пациентки с положительной динамикой. Третий пациент продолжает лечение, состояние удовлетворительное", - рассказали в минздраве.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области парень выстрелил из ружья в местных жителей. Трое мужчин скончались, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу недалеко от окраины Большеорловского.
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