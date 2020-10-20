https://ria.ru/20201020/sport-1580578084.html

Опрос показал, сколько россиян довольны своим телом и без спорта

Большинство россиян довольны своим телом и здоровьем, хотя многие из них не занимаются спортом, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T07:06

2020-10-20T07:06

2020-10-20T07:06

россия

аналитический центр нафи

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Большинство россиян довольны своим телом и здоровьем, хотя многие из них не занимаются спортом, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании аналитического центра <a href="https://ria.ru/organization_analiticheskiy-tsentr-nafi" target="_blank">НАФИ</a>.При этом более половины россиян (56%) не считают, что им нужно увеличить свою физическую нагрузку или вообще начать заниматься спортом. Чаще такого мнения придерживаются люди пенсионного возраста, неработающие граждане, россияне с низким материальным достатком. Среди занимавшихся спортом в последний месяц наиболее популярны бег или ходьба, занятия в зале (йога, фитнес, кардиотренировки), а также плавание, футбол и езда на велосипеде.Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> занимаются спортом реже других россиян и менее мотивированы активнее заниматься спортом в будущем. В то же время москвичи чаще жителей других городов жалуются на плохое здоровье и самочувствие, а также чаще не удовлетворены своей физической формой."Последние годы наблюдался рост интереса россиян к занятиям спортом, но пандемия коронавируса и все ограничения с ней связанные переломили этот тренд. Россияне не хотят улучшать свою физическую форму или здоровье, поэтому им нужны новые стимулы для регулярных занятий. Спорт должен стать частью привычной жизни, развлечением", - прокомментировала директор направления исследований в сферах туризма и транспорта Аналитического центра НАФИ Ирина Иванкова.

https://ria.ru/20201019/sport-1580567840.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аналитический центр нафи, москва, общество