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Распространение нового коронавируса
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Вирусолог оценил заявления о спаде заражений коронавирусом в ноябре
Сезонность коронавирусу не присуща, поэтому высокие показатели заболеваемости наверняка сохранятся и зимой. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:24
2020-10-20T12:24
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Сезонность коронавирусу не присуща, поэтому высокие показатели заболеваемости наверняка сохранятся и зимой. Об этом в беседе с радиостанцией <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn" target="_blank">Анатолий Альштейн</a>. По его словам, ситуация в России может измениться, когда начнется массовая вакцинация. Ранее специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что пик заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России пойдет на спад в первых числах ноября. Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов.
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580617956.html
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анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Вирусолог оценил заявления о спаде заражений коронавирусом в ноябре

12:24 20.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сезонность коронавирусу не присуща, поэтому высокие показатели заболеваемости наверняка сохранятся и зимой. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

"Особого спада не будет, так всю зиму у нас и пройдет. Не могу сказать, что на одном уровне, конечно, какие-то колебания будут, но пока сильно от этого вируса деваться некуда <…> Если он сейчас поднимается на высокий уровень, я не совсем понимаю, что его заставить так сильно упасть", — пояснил врач.

По его словам, ситуация в России может измениться, когда начнется массовая вакцинация.
Ранее специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября.
Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов.
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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