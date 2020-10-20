Вирусолог оценил заявления о спаде заражений коронавирусом в ноябре

"Особого спада не будет, так всю зиму у нас и пройдет. Не могу сказать, что на одном уровне, конечно, какие-то колебания будут, но пока сильно от этого вируса деваться некуда <…> Если он сейчас поднимается на высокий уровень, я не совсем понимаю, что его заставить так сильно упасть", — пояснил врач.