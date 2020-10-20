https://ria.ru/20201020/spad-1580620068.html
Вирусолог оценил заявления о спаде заражений коронавирусом в ноябре
Сезонность коронавирусу не присуща, поэтому высокие показатели заболеваемости наверняка сохранятся и зимой. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:24
2020-10-20T12:24
2020-10-20T12:24
распространение нового коронавируса
анатолий альштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Сезонность коронавирусу не присуща, поэтому высокие показатели заболеваемости наверняка сохранятся и зимой. Об этом в беседе с радиостанцией <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a> заявил доктор медицинских наук, вирусолог <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-alshteyn" target="_blank">Анатолий Альштейн</a>. По его словам, ситуация в России может измениться, когда начнется массовая вакцинация. Ранее специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что пик заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России пойдет на спад в первых числах ноября. Прогноз основан на анализе числа заболевших и суточного прироста количества выполненных тестов.
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580617956.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество