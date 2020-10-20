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Тепло в дом. В Туве оказывают необычную помощь многодетным семьям
Особую поддержку малоимущим многодетным семьям оказывают в Туве. Помимо социальных выплат, жители сел и деревень с детьми могут получить уголь или дрова для... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:00
2020-10-20T10:27
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республика тыва
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Особую поддержку малоимущим многодетным семьям оказывают в Туве. Помимо социальных выплат, жители сел и деревень с детьми могут получить уголь или дрова для отопления.Проект "Социальный уголь" был инициирован главой региона Шолбаном Кара-оолом в 2016 году для семей, имеющих пять и более детей. В этот же год 702 семьи получили по 2145 килограммов каменного угля или по 106,3 кубометра дров.Проект оказался очень востребован — с каждым годом число получателей увеличивается. В 2017 году поддержку получили 718 семей, в 2018-м — 1061, в 2019-м — уже 2032 семьи.По ее словам, в следующем году планку не снизят и более трех тысяч малоимущих семей получат помощь."Проект очень актуальный и действенный. Очень много людей в зимнее холодное время нуждаются в особой поддержке. Выданного топлива хватает минимум на два-три месяца, в зависимости от площади дома", — отметила она.Не наедине с холодомАйна Ховалыговна уже второй год получает помощь по проекту "Социальный уголь". В ее семье пять детей — младшему всего полтора года, а старший учится в восьмом классе."Построились недавно — в 2016 году. Дом новый, сырой еще. Получили две тонны угля и с конца августа уже топим, чтобы детям было тепло. Мы очень благодарны — для нашей семьи это хорошая помощь", — рассказала она.За четыре года помощь оказана тысячам многодетных семей республики. Все расходы на закупку и доставку дров и угля оплачиваются за счет республиканского бюджета.
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республика тыва
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хорошие новости, республика тыва

Тепло в дом. В Туве оказывают необычную помощь многодетным семьям

08:00 20.10.2020 (обновлено: 10:27 20.10.2020)
 
© Из личного архива Чечены ДудупРазгрузка "социального угля" многодетной семье
Разгрузка социального угля многодетной семье - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Из личного архива Чечены Дудуп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Особую поддержку малоимущим многодетным семьям оказывают в Туве. Помимо социальных выплат, жители сел и деревень с детьми могут получить уголь или дрова для отопления.
Проект "Социальный уголь" был инициирован главой региона Шолбаном Кара-оолом в 2016 году для семей, имеющих пять и более детей. В этот же год 702 семьи получили по 2145 килограммов каменного угля или по 106,3 кубометра дров.
Проект оказался очень востребован — с каждым годом число получателей увеличивается. В 2017 году поддержку получили 718 семей, в 2018-м — 1061, в 2019-м — уже 2032 семьи.

"В этом году количество получателей увеличилось до 3222 семей. Из-за пандемии очень многие люди остались без доходов. Было решено выдавать топливо семьям не с пятью детьми и более, а с четырьмя и более", — рассказала Чечена Дудуп, заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва.

По ее словам, в следующем году планку не снизят и более трех тысяч малоимущих семей получат помощь.
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"Проект очень актуальный и действенный. Очень много людей в зимнее холодное время нуждаются в особой поддержке. Выданного топлива хватает минимум на два-три месяца, в зависимости от площади дома", — отметила она.

Не наедине с холодом

Айна Ховалыговна уже второй год получает помощь по проекту "Социальный уголь". В ее семье пять детей — младшему всего полтора года, а старший учится в восьмом классе.
"Построились недавно — в 2016 году. Дом новый, сырой еще. Получили две тонны угля и с конца августа уже топим, чтобы детям было тепло. Мы очень благодарны — для нашей семьи это хорошая помощь", — рассказала она.
За четыре года помощь оказана тысячам многодетных семей республики. Все расходы на закупку и доставку дров и угля оплачиваются за счет республиканского бюджета.
 
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