В Совфеде оценили идею Минфина сократить численность военнослужащих
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр "АрМИ - 2020"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержали предложение Минфина сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч.
"Предложения Минфина по сокращению численности вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем", - сказал глава комитета Виктор Бондарев журналистам.
Он отметил, что численность ВС установлена президентом как верховным главнокомандующими, исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданским персоналом, напомнил Бондарев.
"Инициатива Минфина о сокращении должностей военнослужащих к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведет", - констатировал он.
Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.