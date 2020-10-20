Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/sokraschenie-1580738049.html
В Совфеде оценили идею Минфина сократить численность военнослужащих
В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержали предложение Минфина сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T22:05
2020-10-20T22:05
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576414171_0:208:3072:1936_1400x0_80_0_0_29abc8f52a1f31500e1ebf05155d5b28.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> В комитете <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности не поддержали предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч.Он отметил, что численность ВС установлена президентом как верховным главнокомандующими, исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданским персоналом, напомнил <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Бондарев</a>.Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
https://ria.ru/20201020/armiya-1580645409.html
https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html
А Минфин российский?
26
Министерство обороны предложит сократить Минфин до ста человек.
25
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576414171_77:0:2808:2048_1400x0_80_0_0_df90a189f758e893e4ab0db7ce030821.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктор бондарев, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность

В Совфеде оценили идею Минфина сократить численность военнослужащих

22:05 20.10.2020
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе "Мастера автобронетанковой техники" в рамках Армейских международных игр "АрМИ - 2020"
Российские военнослужащие в командной эстафете на международном конкурсе Мастера автобронетанковой техники в рамках Армейских международных игр АрМИ - 2020 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержали предложение Минфина сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч.

"Предложения Минфина по сокращению численности вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем", - сказал глава комитета Виктор Бондарев журналистам.

Новобранцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 14:09
Минобороны прокомментировало идею Минфина о сокращении армии
Он отметил, что численность ВС установлена президентом как верховным главнокомандующими, исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданским персоналом, напомнил Бондарев.

"Инициатива Минфина о сокращении должностей военнослужащих к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведет", - констатировал он.

Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 11:15
В ГД назвали идею Минфина о сокращении Вооруженных сил мелочной экономией
 
Обсудить7
РоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния