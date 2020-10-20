https://ria.ru/20201020/sokraschenie-1580738049.html

В Совфеде оценили идею Минфина сократить численность военнослужащих

В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержали предложение Минфина сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T22:05

2020-10-20T22:05

2020-10-20T22:05

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> В комитете <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по обороне и безопасности не поддержали предложение <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сократить численность военнослужащих вплоть до 100 тысяч.Он отметил, что численность ВС установлена президентом как верховным главнокомандующими, исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданским персоналом, напомнил <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Бондарев</a>.Ранее газета "Известия" написала, что Минфин предложил Минобороны сократить вплоть до 100 тысяч военнослужащих (из 1 миллиона) и перевести их на гражданские должности - в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических работников.

https://ria.ru/20201020/armiya-1580645409.html

https://ria.ru/20201020/armiya-1580603264.html

Alexandr Lazerko А Минфин российский? 26

Человек и кошка плачут у окошка Министерство обороны предложит сократить Минфин до ста человек. 25

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бондарев, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), безопасность