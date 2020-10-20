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https://ria.ru/20201020/snv-3-1580624253.html
Россия готова на время продления СНВ-3 заморозить ядерные арсеналы сторон
Россия готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:38
2020-10-20T13:53
владимир путин
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Россия готова вместе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в Министерстве иностранных дел.В министерстве подчеркнули, что это предложение можно реализовать "строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Таким образом, отметил президент, появится возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения.Однако, по информации внешнеполитического ведомства, российская сторона не получила официального ответа Вашингтона на ноту. В то же время советник по национальной безопасности Белого дома <u><a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/">Роберт О'Брайен</a></u> заявлял, что США отказываются от предложения.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включить <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank">Пекин</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
https://ria.ru/20201016/snv-1580144607.html
https://ria.ru/20201019/snv-3-1580472612.html
Никаких уступок США, даже мизерных.
202
Россия мощная страна,поэтому может себе позволить манипулировать слабыми странами такими как США...
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сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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владимир путин, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия готова на время продления СНВ-3 заморозить ядерные арсеналы сторон

12:38 20.10.2020 (обновлено: 13:53 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкНа пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) космодрома "Байконур" перед пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18 "Стилет"
На пусковой площадке №175 Российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН) космодрома Байконур перед пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-18 Стилет - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Казак
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в Министерстве иностранных дел.

"Россия предлагает продлить ДСНВ (Договор по стратегическим наступательным вооружениям. — Прим. ред.) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов", — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что это предложение можно реализовать "строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

"Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", — добавили в МИД.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Таким образом, отметил президент, появится возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения.
Однако, по информации внешнеполитического ведомства, российская сторона не получила официального ответа Вашингтона на ноту. В то же время советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявлял, что США отказываются от предложения.
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:00
Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению СНВ
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включить Пекин в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что Москва выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 13:24
В Кремле прокомментировали заявление США по СНВ-3
 
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Владимир ПутинДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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