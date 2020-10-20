https://ria.ru/20201020/snv-3-1580624253.html

Россия готова на время продления СНВ-3 заморозить ядерные арсеналы сторон

Россия готова вместе с США взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:38

2020-10-20T12:38

2020-10-20T13:53

владимир путин

договор снв-3

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Россия готова вместе с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов, заявили в Министерстве иностранных дел.В министерстве подчеркнули, что это предложение можно реализовать "строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".На прошлой неделе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. Таким образом, отметил президент, появится возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам разоружения.Однако, по информации внешнеполитического ведомства, российская сторона не получила официального ответа Вашингтона на ноту. В то же время советник по национальной безопасности Белого дома <u><a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/">Роберт О'Брайен</a></u> заявлял, что США отказываются от предложения.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.Действие договора истекает в феврале 2021-го, Вашингтон на разных уровнях подчеркивает необходимость включить <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank">Пекин</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китаем</a> и США. Китайская сторона эту идею отвергает. Сергей Лавров не раз подчеркивал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

https://ria.ru/20201016/snv-1580144607.html

https://ria.ru/20201019/snv-3-1580472612.html

Мила Юрьева Никаких уступок США, даже мизерных. 202

Руслан Якубик Россия мощная страна,поэтому может себе позволить манипулировать слабыми странами такими как США... 179

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире