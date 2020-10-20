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https://ria.ru/20201020/slukh-1580688928.html
Врач рассказал, кому COVID-19 может грозить потерей слуха
Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал факторы, влияющие... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:00
2020-10-20T17:21
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.По мнению врача, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заболевания. Среди факторов, влияющих на проблемы со слухом, медик выделил гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые изменения.Тем не менее, подчеркнул он, подобные осложнения возникают нечасто, а однозначное влияние коронавирусной инфекции на слуховую систему пока не доказано."Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов", — сказал Свистушкин.Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн. Кроме того, он предположил, что COVID-19 может затрагивать сосуды, питающие нервный аппарат.По данным <a href="https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html" target="_blank">британских исследователей</a>, некоторые пациенты с COVID-19, помимо привычных симптомов, жаловались на шум или звон в ушах. У перенесших тяжелую форму заболевания наблюдались случаи потери слуха.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580578315.html
https://ria.ru/20201019/karantin-1580551490.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, кому COVID-19 может грозить потерей слуха

17:00 20.10.2020 (обновлено: 17:21 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при COVID-19.
По мнению врача, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заболевания. Среди факторов, влияющих на проблемы со слухом, медик выделил гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые изменения.
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Тем не менее, подчеркнул он, подобные осложнения возникают нечасто, а однозначное влияние коронавирусной инфекции на слуховую систему пока не доказано.
"Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов", — сказал Свистушкин.
Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн. Кроме того, он предположил, что COVID-19 может затрагивать сосуды, питающие нервный аппарат.
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По данным британских исследователей, некоторые пациенты с COVID-19, помимо привычных симптомов, жаловались на шум или звон в ушах. У перенесших тяжелую форму заболевания наблюдались случаи потери слуха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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