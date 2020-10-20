Врач рассказал, кому COVID-19 может грозить потерей слуха
17:00 20.10.2020 (обновлено: 17:21 20.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в здании карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при COVID-19.
По мнению врача, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заболевания. Среди факторов, влияющих на проблемы со слухом, медик выделил гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые изменения.
Тем не менее, подчеркнул он, подобные осложнения возникают нечасто, а однозначное влияние коронавирусной инфекции на слуховую систему пока не доказано.
"Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов", — сказал Свистушкин.
Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн. Кроме того, он предположил, что COVID-19 может затрагивать сосуды, питающие нервный аппарат.
По данным британских исследователей, некоторые пациенты с COVID-19, помимо привычных симптомов, жаловались на шум или звон в ушах. У перенесших тяжелую форму заболевания наблюдались случаи потери слуха.
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