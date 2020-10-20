https://ria.ru/20201020/slukh-1580688928.html

Врач рассказал, кому COVID-19 может грозить потерей слуха

Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с "Комсомольской правдой" назвал факторы, влияющие... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:00

2020-10-20T17:00

2020-10-20T17:21

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин в беседе с <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правдой"</a> назвал факторы, влияющие на возможную потерю слуха при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.По мнению врача, нарушение восприятия звуков может прежде всего возникнуть у тех пациентов, кто имел предрасположенность к тугоухости и до заболевания. Среди факторов, влияющих на проблемы со слухом, медик выделил гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые изменения.Тем не менее, подчеркнул он, подобные осложнения возникают нечасто, а однозначное влияние коронавирусной инфекции на слуховую систему пока не доказано."Среди наших больных таких были единицы. В мире их тоже немного — есть данные о некотором количестве в Англии и египетское исследование, где фигурируют около 20 пациентов", — сказал Свистушкин.Как уточнил профессор, это осложнение может возникать из-за вызванного коронавирусом нарушения работы нервных клеток, отвечающих за восприятие звуковых волн. Кроме того, он предположил, что COVID-19 может затрагивать сосуды, питающие нервный аппарат.По данным <a href="https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html" target="_blank">британских исследователей</a>, некоторые пациенты с COVID-19, помимо привычных симптомов, жаловались на шум или звон в ушах. У перенесших тяжелую форму заболевания наблюдались случаи потери слуха.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580578315.html

https://ria.ru/20201019/karantin-1580551490.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество