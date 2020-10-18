https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html

Новый симптом заражения коронавирусом оказался связан со слухом

Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T13:10

2020-10-18T13:10

2020-10-18T21:59

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

лондон

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19. При этом специалисты подчеркивают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

Арсений Новиков Блаблабла 140

Вячеслав Фоменко Моргнул глазами - короновирус!!! Почесал зад - короновирус!!! Тянет спать - короновирус!!! Захотелось покушать - короновирус!!! И так далее... 131

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лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон