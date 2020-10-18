https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html
Новый симптом заражения коронавирусом оказался связан со слухом
Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:10
2020-10-18T13:10
2020-10-18T21:59
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
лондон
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19. При этом специалисты подчеркивают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Арсений Новиков
Блаблабла
140
Вячеслав Фоменко
Моргнул глазами - короновирус!!! Почесал зад - короновирус!!! Тянет спать - короновирус!!! Захотелось покушать - короновирус!!! И так далее...
131
17
великобритания
лондон
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, лондон
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Изменения слуха могут сигнализировать о заражении коронавирусом, сообщает Express
со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета.
Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.
В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.
При этом специалисты подчеркивают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания, поэтому беспокоиться стоит, если данный симптом сочетается с более распространенными признаками коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф